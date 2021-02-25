Бакуриани в полной готовности: этап Кубка мира по ски-кроссу стартует завтра

Соревнования в Бакуриани будут проводиться в строгом соответствии с ковид-протоколом и правилами безопасности

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани впервые примет международный турнир по ски-кроссу (лыжный кросс), который состоится с 26 по 28 февраля этого года, сообщает Минэкономики Грузии.

Участники и организаторы уже находятся в Грузии. В соревнованиях примет участие 51 спортсмен из девяти стран. Это спортсмены из Австрии, Бельгии, Канады, Чехии, Великобритании, Японии, Швейцарии, Швеции и США.

"Это важное международное соревнование проводится в рамках подготовки к зимнему чемпионату 2023 года. Как известно, с этой целью в Грузию прибывают очень серьезные делегации из 9 стран мира, которые примут участие в этом важном спортивном мероприятии", - сказала глава Минэкономики Грузии Натия Турнава.

Соревнования в Бакуриани будут проводиться в строгом соответствии с ковид-протоколом, правилами и регуляциями, разработанными Горнолыжной федерацией.

Турнава уже провела встречу с организаторами в Бакуриани. На ней присутствовали директор по лыжным гонкам от Международной федерации лыжного спорта (FIS) Клаус Вальднер, директор Компании по развитию горных курортов Ираклий Чиракадзе, президент горнолыжной федерации Грузии Зураб Костава и вице-президент Патрик Ланг.

На встрече Турнава рассказала о важности проведения горнолыжного турнира высокого уровня в Бакуриани для популяризации Грузии как развитой страны горного туризма. По ее словам, правительство Грузии способствует проведению международных соревнований как в Бакуриани, так и в Гудаури и с этой целью активно участвует в развитии спортивной инфраструктуры.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду пройдет в 2023 году на знаменитых грузинских горнолыжных курортах Гудаури и Бакуриани. В рамках проекта подготовки к мировому первенству в Бакуриани реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты - построены три новые канатные дороги, установлена ​​система искусственного снега, закуплено специальное оборудование и средства безопасности т.д.

В Бакуриани построена объездная дорога, отремонтирована новая дорога до трасс Митарби и Кохта. В планах обновление рекреационных зон. Это, как уверяют власти страны, даст больше возможностей принимать больше туристов в Бакуриани, конечно, с соблюдением правил безопасности, а также отметит Грузию на карте спортивных соревнований мирового уровня.