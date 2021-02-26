"Тамбов" - "Ротор": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Вторая часть чемпионата России по футболу откроется противостоянием "Тамбова" и "Ротора", команд, ведущих борьбу за выживание в РПЛ. Зимнюю паузу "Тамбов" встретил на последнем месте в турнирной таблице, а "Ротор" на 13 позиции в зоне стыковых матчей.

Еще до старта РПЛ "Тамбов" рассматривался в качестве главного аутсайдера чемпионата. Первый круг лишь подтвердил – "волки", на данный момент, слабейшее звено российской премьер-лиги. Добавьте сюда постоянные финансовые проблемы клуба, которые повлекли за собой отток игроков из команды, и станет совершенно очевидно – в нынешнем сезоне "Тамбову" будет не по силам остаться в высшем дивизионе.

Кстати, на неделе "Тамбов" встречался с "Локомотивом" в Кубке России и закономерно проиграл 0:3. Сейчас "волки" укомплектованы в основном игроками, взятыми в аренду. В матче против "железнодорожников" их несыгранность очень бросалась в глаза.

© photo: Sputnik / Yulia Chestnova Футбол. РПЛ. Матч "Тамбов" - "Краснодар"

Что касается "Ротора", то концовку первой части чемпионата волгоградский клуб завершил на мажорной ноте. Подопечные Александра Хацкевича выиграли два матча подряд: у "Арсенала" (1:0) и "Уфы" (1:0). Набранные шесть очков позволили клубу покинуть последнее место и переместиться в зону стыковых матчей.

Стоит также отметить, что в зимнее трансферное окно "Ротор" подписал сразу нескольких футболистов: Маевский, Щеткин, Шомко и Логвиненко приехали в Волгоград из "Астаны", а Арабидзе арендован у португальского "Насьоналя". Все эти трансферы свидетельствуют о том, что "Ротор" всерьез намерен биться за место в РПЛ.

В матче первого круга "Тамбов" победил со счетом 2:0. Я почти уверен в том, что в предстоящей игре "Ротор" возьмет реванш. Правда, победа волгоградского клуба оценивается скромным коэффициентом 1,31 – уж слишком очевидно преимущество гостей. В 19 матчах первого круга "Ротор" только однажды сумел забить больше одного мяча в ворота соперника – "Локомотиву" на выезде (2:1). Как мне кажется, сейчас самое подходящее время для того, чтобы исправить эту статистику. Предположу, что "Ротор" забьет "Тамбову" минимум два гола.

Ставка: "Ротор" забьет минимум два гола за 1,53.