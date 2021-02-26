Вилли Саньоль: задача сборной Грузии – осложнить жизнь Испании и Швеции

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что одна из задач его подопечных в отборочном цикле ЧМ-2022 – осложнить выход из группы Испании и Швеции.

"Сборная Грузии действительно попала в сложную группу вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. Но мы сейчас говорим об амбициях. Я видел, что у сборной Грузии есть определенный потенциал, и поэтому я приехал сюда, чтобы добиться результата. Испания и Швеция практически всегда выходят из отборочных групп. Моя задача – максимально осложнить им выполнение поставленной цели. Я хочу, чтобы сборная Грузии для всех стала сложным соперником в группе", - сказал Саньоль в эфире Первого канала.

Французский специалист также отметил, что для достижения хороших результатов необходимо проникнуться менталитетом грузинских футболистов.

"Я больше знаю игроков, выступающих за границей. Необходимо изучить футболистов, которые играют в чемпионате Грузии. С моим ассистентом мы распределим функции для того, чтобы посетить все интересные и важные матчи национального первенства", - отметил Саньоль.

Вилли Саньоль назначен на пост главного тренера сборной Грузии 15 февраля. Контракт 43-летнего французского специалиста рассчитан на два года с возможным продлением на такой же срок. Дебют Саньоля в качестве наставника сборной Грузии состоится 25 марта, когда наша команда на выезде сыграет со Швецией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.