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Вилли Саньоль во время тренировки

Вилли Саньоль: задача сборной Грузии – осложнить жизнь Испании и Швеции

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (193)
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Для достижения хороших результатов необходимо проникнуться менталитетом грузинских футболистов, считает тренер

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что одна из задач его подопечных в отборочном цикле ЧМ-2022 – осложнить выход из группы Испании и Швеции.

Вилли Саньоль
© AFP / ODD ANDERSEN
Вилли Саньоль – кто он, новый главный тренер сборной Грузии по футболу

"Сборная Грузии действительно попала в сложную группу вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. Но мы сейчас говорим об амбициях. Я видел, что у сборной Грузии есть определенный потенциал, и поэтому я приехал сюда, чтобы добиться результата. Испания и Швеция практически всегда выходят из отборочных групп. Моя задача – максимально осложнить им выполнение поставленной цели. Я хочу, чтобы сборная Грузии для всех стала сложным соперником в группе", - сказал Саньоль в эфире Первого канала.

Французский специалист также отметил, что для достижения хороших результатов необходимо проникнуться менталитетом грузинских футболистов.

Вилли Саньоль
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Новый тренер сборной Грузии по футболу готов пойти на риск

"Я больше знаю игроков, выступающих за границей. Необходимо изучить футболистов, которые играют в чемпионате Грузии. С моим ассистентом мы распределим функции для того, чтобы посетить все интересные и важные матчи национального первенства", - отметил Саньоль.

Вилли Саньоль назначен на пост главного тренера сборной Грузии 15 февраля. Контракт 43-летнего французского специалиста рассчитан на два года с возможным продлением на такой же срок. Дебют Саньоля в качестве наставника сборной Грузии состоится 25 марта, когда наша команда на выезде сыграет со Швецией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Темы:
Сборная Грузии по футболу (193)
Теги:
Чемпионат Грузии по футболу, футбол, Грузия


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