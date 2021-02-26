"Химки" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Химки" и "Уфа"

Программу второго игрового дня, возобновившегося чемпионата России по футболу, откроет матч между "Химками" и "Уфой". Оба клуба находятся в нижней части турнирной таблицы. Но если "Химки" располагаются в девяти очках от зоны стыковых матчей, то "Уфа" - в зоне вылета.

Еще в середине чемпионата "Химки" плелись в самом низу таблицы. Но под руководством Игоря Черевченко "красно-черные" великолепно провели концовку первой части – шесть матчей без поражений, из которых пять побед.

В какой форме клуб находится сейчас, сказать сложно. Но в матче Кубка России, который состоялся на минувшей неделе, "Химки" с треском проиграли "Крыльям Советов" 0:4. Уступили они и "Чертаново" (0:2) в заключительном тест-матче.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Игрок ФК "Уфа" Джемал Табидзе

Судить о состоянии "Уфы" еще сложнее. Подопечные Рашида Рахимова должны были играть на Кубке с "Уралом", но из-за сильных морозов встреча была перенесена. Если исходить исключительно из результатов тест-матчей, то "горожане" сыграли вничью с БАТЭ (1:1) и с одинаковым счетом 1:0 обыграли "Торпедо" и "Вентспилс".

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Химок" можно поставить с коэффициентом 2,35, против 3,4 у "Уфы". Учитывая, что в первом круге "Химки" победили на выезде 2:1, данный расклад выглядит вполне закономерным.

Однако, я бы воздержался от ставок на исход матча. Предстоящая встреча – это типичный матч на три результата. И, как мне кажется, "Уфа" будет более мотивированной – у Рахимова всего 11 матчей, чтобы выполнить поставленную задачу – спасти клуб от вылета в ФНЛ. Поэтому предложу очень аккуратную ставку – в матче будет забито два или три гола без учета в какие ворота.

Ставка: в матче будет забито два-три гола за 2,05.