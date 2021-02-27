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Стадион Фишт в Сочи

"Сочи" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1026)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210227/251017123/Sochi---Arsenal-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Сочи" и "Арсенал"

По итогам первой части РПЛ "Сочи" своей игрой удивил многих специалистов и экспертов. Возобновление чемпионата России "барсы" встретят на четвертом еврокубковом месте, опережая такие клубы как "Краснодар", "Локомотив" и "Рубин".

Сочинцы великолепно провели концовку первой части чемпионата, одержав три победы подряд и не пропустив ни одного гола. При этом в соперниках у команды Владимира Федотова были достаточно серьезные оппоненты: "Динамо" (2:0), "Спартак" (1:0) и "Ахмат" (2:0). После таких результатов вполне очевидно, что задача "Сочи" на весеннюю часть сезона – сохранить место в еврокубковой зоне.

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Футбол. РПЛ. Матч "Динамо" — "Арсенал"

Первый шаг к намеченной цели сочинцы могут сделать в игре против тульского "Арсенала", который на зимнюю паузу уходил в совершенно разобранном состоянии. В пяти последних матчах перед каникулами "канониры" потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. При этом туляки не забили ни одного гола. Такие результаты отбросили "Арсенал" в зону стыковых матчей и до зоны прямого вылета всего один балл.

Но все это было до паузы. Весеннюю часть сезона команда Дмитрия Парфенова начала с того, что сенсационно выбила "Зенит" из Кубка России, победив питерский клуб 2:1. Да и на предсезонном сборе "Арсенал" не проиграл ни одного тест-матча, забив в шести играх – 16 (!) мячей. Такую результативность, да в РПЛ.

Понятно, что в предстоящей игре "Сочи" является фаворитом и, скорее всего, оправдает свой статус. Но мне нравится вариант ставки, при котором команды обменяются забитыми голами. "Сочи" три игры подряд не пропускал, а "Арсенал" пять встреч не забивал. Пора сериям прерваться.

Ставка: обе команды забьют за 2,08.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1026)
Теги:
Чемпионат Грузии по футболу, футбол, ФК "Арсенал" Тула, прогноз на футбольный матч


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