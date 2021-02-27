"Спартак" – "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Спартак" и "Рубин"

Воскресную программу XX тура чемпионата России по футболу откроет интереснейшее противостояние между московским "Спартаком" и казанским "Рубином". Весеннюю часть РПЛ клубы встречают на третьем и 10 местах, соответственно.

Заключительные матчи первой части чемпионата "Спартак" провел очень неудачно. "Народная команда" уступила "Сочи" (0:1), после чего проиграла "Зениту" (1:3) – непосредственному конкуренту в борьбе за чемпионство. Правда, сейчас этих конкурентов уже двое – неудачами "Спартака" воспользовался ЦСКА, обошедший "красно-белых" в декабре.

Что касается "Рубина", то казанский клуб мощно провел предсезонную подготовку в Турции, проведя аж девять тест-матчей. Но такой нагрузки выдержали далеко не все футболисты. Бакаев, Хван, Меркулов и Кварацхелия получили травмы и пока не ясно, кто из них сможет принять участие в матче против "Спартака".

© photo: Sputnik / Сергей Пивоваров Футбол. РПЛ. Матч "Ростов" - "Рубин"

Стоит отметить, что игра первого круга между командами завершилась победой "Спартака" 2:0. Хотя "Рубин" владел заметным игровым и территориальным преимуществом, с середины второго тайма имел численный перевес, но переиграть Максименко казанские футболисты так и не смогли. Можно было бы предположить, что "Рубин" попытается взять реванш за сентябрьское поражение, но в нынешнем розыгрыше РПЛ "Спартак" проиграл только одну встречу на своем поле – "Ростову" (0:1).

В 19 матчах чемпионата "Спартак" не забил только в двух встречах, нами уже упомянутых, проиграв "Сочи" и "Ростову" с одинаковым счетом 0:1. Поэтому в том, что "красно-белые" забьют "Рубину", я практически не сомневаюсь. А учитывая, что концовка первой части чемпионата у столичной команды получилась смазанной, предположу, что на родном стадионе "Спартак" постарается реабилитироваться и порадует своих болельщиков больше, чем одним голом.

Ставка: "Спартака" забьет один или два гола за 1,61.