"Краснодар" – "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Возобновление сезона для "Краснодара" получилось просто кошмарным. После зимней паузы "быки" провели три матча и во всех трех потерпели поражение, вылетев из двух турниров. В Лиге Европы УЕФА подопечные Мусаева дважды уступили загребскому "Динамо" (2:3 и 0:1), а между играми с хорватским клубом остались и без Кубка России, уступив "Сочи" 1:2.

У "Краснодара" теперь только одна отрада – российская премьер-лига. После XIX туров "быки" набрали 30 очков и находятся на восьмом месте, с отставанием от лидирующего "Зенита" на 12 баллов. Правда, до зоны еврокубков всего пять очков. Так что "Краснодар" пока рано списывать со счетов.

Что касается "Урала", то "шмелям" также предстоит серьезно потрудиться, чтобы сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон. Вторую часть чемпионата подопечные Юрия Матвеева встречают на 12 месте – в четырех очках от зоны стыковых матчей.

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Урал"

В предстоящей игре "Краснодар" считается ярко выраженным фаворитом. Оно и понятно – четвертое поражение подряд может стать последним для Мусаева на посту главного тренера клуба. Если "быки" вновь проиграют, то этого не поймут ни болельщики команды, ни руководство. Именно поэтому коэффициент на победу хозяев составляет 1,45 (против 7,9 на "Урал").

Стоит также отметить, что "Урал" очень неуверенно проводит матчи на выезде – в десяти гостевых встречах только одна победа, при пяти ничьих и четырех поражениях. Не впечатляет и статистика забитых голов "шмелей" в этих матчах – всего семь.

Исходя из вышесказанного, я предположу, что "Краснодар" сыграет у себя дома достаточно агрессивно для того, чтобы забить "Уралу" как минимум два гола. У хозяев есть определенные кадровые проблемы (Рамирес, Сафонов, Стоцкий и Уткин травмированы), но даже это обстоятельство не остудит атакующий пыл "быков".

Ставка: "Краснодар" забьет минимум два гола за 1,6.