Стартовал чемпионат Грузии по футболу

В Национальной лиге чемпионата Грузии сезона 2021 года принимают участие 10 клубов, турнир пройдет в два круга

ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Матчем между "Динамо" Тбилиси и "Самгурали" стартовал 33-й чемпионат Грузии по футболу.

В матче-открытии "динамовцы" Тбилиси, являющиеся действующим чемпионом страны, не смогли обыграть новичка Национальной лиги из Цкалтубо. Встреча завершилась вничью 1:1.

"Самгурали" вышел вперед на 30 минуте после точного удара Серго Кухианидзе. "Динамовцы" сумели сравнять счет только в середине второго тайма. Фланговый навес Луки Гагнидзе головой замкнул Георгий Габедава.

Во втором матче первого игрового дня вице-чемпион Грузии – "Динамо" Батуми, с минимальным счетом 1:0 обыграл "Торпедо" (Кутаиси). Единственный гол во встрече на счету Григола Чабрадзе.

В первом туре также сыграют: "Телави" - "Самтредиа", "Дила" (Гори) – "Шукура" (Кобулети), а завершится тур столичным дерби между "Локомотивом" и "Сабуртало".

В Национальной лиге чемпионата Грузии сезона 2021 года принимают участие 10 клубов. Чемпионат страны пройдет в два круга, в каждом из которых соперники по одному разу сыграют друг с другом дома и на выезде.