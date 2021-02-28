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Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия

"Рубин" обыгрывает "Спартак" в РПЛ - Кварацхелия снова лучший

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (134)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210228/251029032/Rubin-obygryvaet-Spartak-v-RPL---Kvaratskheliya-snova-luchshiy.html

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 17 матчей в чемпионате, в которых забил два гола, отдал три результативные передачи и заработал столько же пенальти

ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и "Рубина" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча XX тура РПЛ, в котором казанский клуб на выезде обыграл московский "Спартак" 2:0.

Оба мяча "Рубин" забил при непосредственном участии Кварацхелия. На 53 минуте грузинский полузащитник отдал идеальную голевую передачу на Джордже Деспотовича. А под занавес встречи Кварацхелия мощно пробил из-за пределов штрафной площади. Максименко с непростым ударом справился, но отбил мяч прямо перед собой. Первым на добивании был снова Деспотович, который и установил окончательный счет матча.

Несмотря на дубль сербского нападающего и на великолепную игру в защите капитана "Рубина" - Филипа Уремовича, эксперты канала Матч Премьер отметили именно Кварацхелия. Стоит отметить, что, помимо участия в обоих забитых мячах, грузин был заметен на протяжении всего матча – активно вступал в единоборства (10 выигранных), отдал несколько обостряющих передач, полезно действовал в обороне.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 17 матчей в чемпионате, в которых забил два гола, отдал три результативные передачи и заработал столько же пенальти для своих партнеров по команде.

Что касается "Рубина", то после этой победы казанский клуб набрал 31 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. До зоны еврокубков "Рубин" отделяют четыре балла.

Темы:
Грузинские футболисты в России (134)
Теги:
Хвича Кварацхелия, ФК "Спартак" Москва, ФК "Спартак", клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, футбол


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