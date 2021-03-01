Басилашвили узнал имя первого соперника на турнире в Роттердаме

В текущем сезоне Басилашвили провел шесть матчей, два из которых выиграл. Со своим предстоящим соперником он еще ни разу в карьере не пересекался

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (40 номер в рейтинге АТР), сыграет с британцем Кэмероном Норри (65) в первом круге турнира из серии АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Норри пробился в основную сетку турнира из квалификации. Со своим предстоящим соперником Басилашвили еще ни разу в карьере не пересекался.

В текущем сезоне Басилашвили провел шесть матчей, два из которых выиграл. На турнире в Анталье в начале января грузинский теннисист дошел до 1/4 финала, где уступил австралийцу Алексу ди Минуару в двух сетах – 2:6, 4:6. После этого Басилашвили принял участие в трех турнирах – в Мельбурне, на "Australian Open" и в Монпелье, но неизменно проигрывал в первом же круге.

Общий призовой фонд турнира в Роттердаме составляет один миллион 112 тысяч евро, а действующим победителем является француз Гаэль Монфис.