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Лидер мужской сборной Грузии по теннису - Николоз Басилашвили

Басилашвили узнал имя первого соперника на турнире в Роттердаме

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210301/251032463/Basilashvili-uznal-imya-pervogo-sopernika-na-turnire-v-Rotterdame.html

В текущем сезоне Басилашвили провел шесть матчей, два из которых выиграл. Со своим предстоящим соперником он еще ни разу в карьере не пересекался

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (40 номер в рейтинге АТР), сыграет с британцем Кэмероном Норри (65) в первом круге турнира из серии АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Норри пробился в основную сетку турнира из квалификации. Со своим предстоящим соперником Басилашвили еще ни разу в карьере не пересекался.

В текущем сезоне Басилашвили провел шесть матчей, два из которых выиграл. На турнире в Анталье в начале января грузинский теннисист дошел до 1/4 финала, где уступил австралийцу Алексу ди Минуару в двух сетах – 2:6, 4:6. После этого Басилашвили принял участие в трех турнирах – в Мельбурне, на "Australian Open" и в Монпелье, но неизменно проигрывал в первом же круге.

Общий призовой фонд турнира в Роттердаме составляет один миллион 112 тысяч евро, а действующим победителем является француз Гаэль Монфис.



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