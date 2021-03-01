Триумф в Киеве – грузинские борцы завоевали 15 медалей на международном турнире

Особенно удачным турнир получился для борцов греко-римского стиля, на счету которых 11 наград. При этом в двух весовых категориях финал получился чисто грузинским

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. На международном турнире в Киеве грузинские борцы завоевали 15 медалей, семь из которых – золотые.

Особенно удачным турнир получился для борцов греко-римского стиля, на счету которых 11 наград. На высшую ступень пьедестала почета поднялись: Нугзар Цурцумия (-55 кг), Лери Абуладзе (-63 кг), Рамаз Зоидзе (-67 кг), Айвенго Рикадзе (-82 кг) и Якоб Каджая (+130 кг).

ქართული ფინალი კიევის საერთაშორისო ტურნირზე რამაზ ზოიძე - ჯონი ხეცურიანი 67 კგ https://youtu.be/eKDaoilWIJk Опубликовано GeoWrestling - საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია Воскресенье, 28 февраля 2021 г.

Вице-чемпионами соревнований стали еще пять грузинских борцов: Джони Хецуриани (-67 кг), Шмаги Болквадзе (-72 кг), Лаша Гобадзе (-87 кг), Георгий Мелия (-97 кг) и Звиад Патаридзе (+130 кг). Стоит отметить, что в двух весовых категориях (-67 кг и +130 кг) финал получился чисто грузинским.

Единственным борцом, который довольствовался бронзовой медалью, стал Рамаз Силагава (-55 кг).

Что касается борцов вольного стиля, то на счету грузинских спортсменов четыре медали – два золота и две бронзы. Лучшими в своих весовых категориях стали Ника Кенчадзе (-79 кг) и Ираклий Мцитури (-92 кг). Бронзу завоевали Георгий Сулава (-74 кг) и Гиви Мачарашвили (+125 кг).

Сборная Грузии по вольной борьбе была представленная на турнира в Киеве не сильнейшим составом. Тренерский штаб предоставил основным лидерам команды дополнительный отдых перед лицензионными турнирами ОИ и чемпионатом Европы, который пройдет в апреле в Польше.

В общей сложности на турнире в Киеве приняли участие почти 600 борцов из 35 стран мира.