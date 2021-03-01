Кварацхелия в символической сборной XX тура чемпионата России по футболу

В текущем сезоне грузин провел за "Рубин" 17 матчей в чемпионате, в которых забил два гола, отдал три результативные передачи и заработал столько же пенальти для своих партнеров по команде

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия попал в символическую сборную XX тура РПЛ по версии издания footbakk.kulichli.net

В отчетном туре "Рубин" обыграл московский "Спартак" на выезде со счетом 2:0. В обоих голах Кварацхелия принял непосредственное участие. На 53 минуте грузин отдал голевую передачу на Деспотовича, а на 89 минуте сам пробил по воротам, после чего все тот же Деспотович сыграл на добивании.

"Похоже, переезд Хвичи в более статусную лигу – вопрос исключительно времени. Продолжаешь удивляться близорукости менеджмента "Локомотива", при участии в Лиге чемпионов УЕФА, умудрившегося проиграть борьбу за игрока казанцам. Хвича в очередной раз разорвал оборону соперника своим скоростным дриблингом, неоднократно вынуждая защитников фолить. Здорово сыграв в созидании, Кварацхелия не забывал и об обороне – на его счету три отбора и два перехвата", – оценивает игру грузинского футболиста издание.

Стоит также отметить, что несмотря на дубль Джордже Деспотовича и на великолепную игру в защите капитана казанского клуба – Филипа Уремовича, эксперты канала Матч Премьер назвали именно Кварацхелия лучшим игроком встречи между "Рубином" и "Спартаком".

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 17 матчей в чемпионате, в которых забил два гола, отдал три результативные передачи и заработал столько же пенальти для своих партнеров по команде.