Очередная неудача грузинского теннисиста – на сей раз в Роттердаме

В текущем сезоне Басилашвили провел уже семь матчей и выиграл только два из них - на турнире в Анталье, где грузинский теннисист дошел до ¼ финала

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Первую ракетку Грузии Николоза Басилашвили (40 номер в рейтинге АТР), продолжают преследовать неудачи. На сей раз грузинский теннисист проиграл в первом же круге турнира в Роттердаме из серии АТР-500.

Басилашвили в двух сетах – 0:6, 3:6, уступил британцу Кэмерону Норри (65). Для победы представителю туманного Альбиона хватило чуть больше часа.

Первая партия для грузинского теннисиста получилась совершенно провальной. Басилашвили проиграл все свои подачи. Более того, за весь сет он сумел выиграть всего девять (!) очков (пять на своей подаче и четыре на приеме).

Во второй партии Басилашвили повел с брейком (3:1), но под конец сета вновь потерял нить игры. В итоге Норри сделал два брейка подряд и выиграл сет, а с ним и матч. Стоит отметить, что в основную сетку турнира британец пробился через сито квалификации.

В текущем сезоне Басилашвили провел уже семь матчей и выиграл только два из них. На турнире в Анталье в начале января, грузинский теннисист дошел до ¼ финала, где уступил австралийцу Алексу ди Минуару в двух сетах – 2:6, 4:6. После этого Басилашвили принял участие в трех турнирах – в Мельбурне, на "Australian Open" и в Монпелье, но неизменно проигрывал в первом же круге. Очередной неудачей стало выступление в Роттердаме.

Общий призовой фонд турнира в Роттердаме составляет один миллион 112 тысяч евро, а действующим победителем является француз Гаэль Монфис.