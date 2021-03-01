"Зенит" - "Альба": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Питерский "Зенит" продолжает вносить сумятицу в ряды своих болельщиков. Еще совсем недавно подопечные Хавьера Паскуаля балансировали на грани вылета из зоны плей-офф. Но две подряд победы, над "Олимпией" (79:70) и "Црвеной Звездой" (76:75) вернули клуб на четвертое место.

Однако, в прошлом туре "Зенит" снова проиграл – на сей раз дома "Валенсии". При чем проиграл вчистую – 62:91. И вот уже российский клуб на седьмой позиции. В принципе, ничего страшного, но еще пара-тройка осечек и "Зенит" вновь окажется на грани.

© photo: Sputnik / Михаил Сербин Баскетбол. Евролига. Матч "Альба" – ЦСКА

Что касается "Альбы", то евросезон у немецкого клуба не задался. Лишь в прошлом туре команда сумела прервать серию из четырех подряд поражений, обыграв на своем паркете греческий "Панатинаикос" 74:65. Но на положении в турнирной таблице это не очень отразилось. "Альба" занимает 16 место (из 18) и имеет призрачные шансы на выход в плей-офф турнира.

Вполне логично, что "Зенит" является фаворитом предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,3. Но я предложу сыграть на тотал гостей. Несмотря на пропущенные 91 очко от "Валенсии", "Зенит" остается клубом с самой надежной защитой в Евролиге – пропускает в среднем 75.4 очка. У "Альбы" же средняя результативность составляет 76.4 очка за матч. Однако, учитывая запредельную мотивацию хозяев и родной паркет предположу, что немецкий клуб не дотянет до своих средних показателей.

Ставка: "Альба" наберет меньше 74.5 очка за 1,84.