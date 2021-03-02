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Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч ЦСКА - Зенит

"Маккаби" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210302/251042844/Makkabi---TsSKA-prognoz-na-match-basketbolnoy-Evroligi.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами "Маккаби" и ЦСКА

Неделю назад ЦСКА прервал серию из двух поражений подряд, обыграв на выезде "Олимпиакос" 75:74. "Армейцы" вырвали победу на флажке, благодаря двум точным штрафным Майкла Джеймса на последних секундах. Но в целом игра московского клуба не впечатлила. В начале третьей четверти ЦСКА вел с преимуществом в 25 (!) очков, но умудрился растерять столь ощутимый перевес.

Предстоящая встреча в Тель-Авиве также не гарантирует подопечным Итудиса легкой прогулки. Да, "Маккаби" проиграл три матча подряд – "Фенербахче", "Олимпии" и "Баварии", но до этого достаточно неожиданно на своем паркете обыграл мадридский "Реал" (86:84). Это свидетельствует о том, что на матчи с топовыми соперниками израильтяне умеют настраиваться.

На данный момент занимает в турнирной таблице 14 место, но имеет две игры в запасе. Так что

Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия
© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия

шансы, хоть и минимальные, на попадание в зону плей-офф у израильского клуба все еще сохраняются. Поэтому ЦСКА не стоит ожидать хлебосольного гостеприимства от "Маккаби".

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,55 (против 2,45 на "Маккаби"). Может быть "армейцы" и выиграют, но я почти уверен, что с трудом и в упорной борьбе. Неделю назад "красно-синим" откровенно повезло, но если ЦСКА не поработает над ошибками в обороне, сценарий матча с "Олимпиакосом" может не повториться.

Ставка: Победа "Маккаби" с форой (+5.5) за 1,7.

 

Теги:
баскетбол


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