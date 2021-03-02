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Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин)

Грузинский сумоист потерял несколько позиций в мировом рейтинге

© AFP / JIJI PRESS
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (181)
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На весеннем турнире (Хару басё) в Токио впервые за долгое время на соревнования будут допущены зрители

ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, потерял несколько позиций в обновленном рейтинге сильнейших спортсменов (бандзукэ), опубликованном японской ассоциацией сумо.

Грузинский сумоист Леван Горгодзе (Тотиносин)
© AFP / JIJI PRESS
Тотиносин завершил январское Хацу басё поражением

В новом рейтинге Горгадзе назначен седьмым маэгасирой Востока. На январском Хацу басё Тотиносин выступал в ранге четвертого маэгасиры Востока, но завершил турнир с отрицательным балансом – четыре победы и 11 поражений. Этот результат повлиял на его позиции в бандзукэ.

Весенний турнира (Хару басё) пройдет в Токио с 14 по 28 марта. Впервые за долгое время на соревнования будут допущены зрители.

33-летний Горгадзе является профессиональным сумоистом с 2006 года. В высшем дивизионе (макуути) Тотиносин выступает с 2008 года. За это время грузинский сумоист принял участие в 89 турнирах на Кубок Императора, на одном из которых стал победителем (в январе 2018 года). После этого успеха, на протяжении семи басё Тотиносин выходил на дохё в ранге озэки.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (181)
Теги:
Леван Горгадзе, Япония, сумо


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