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Матч по футзалу между сборными Грузии и России

Сборная Грузии по футзалу начала подготовку к матчам против Армении

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (182)
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Сборные Грузии и Армении выступают в отборочной группе два вместе с командами России и Франции и занимают в квартете третье и четвертое место соответственно

ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу начала подготовку к двум отборочным матчам ЕВРО-2022 против команды Армении, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.

Первая игра состоится 5 марта в Тбилиси, в новом "Дворце спорта". Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, матч пройдет без зрителей. Начало встречи в 18:15 по тбилисскому времени. Ответная игра состоится 10 марта в Ереване.

Матч по футзалу между сборными Грузии и России
© Sputnik / STRINGER
Сборная Грузии по футзалу уступила России в отборочном матче ЕВРО-2022

Несколько первых тренировок сборная Грузии проведет не в полном составе, так как еще не все легионеры прибыли в Тбилиси.

Сборные Грузии и Армении выступают в отборочной группе два вместе с командами России и Франции и занимают в квартете третье и четвертое место соответственно. В двух первых турах грузинские футболисты сыграли на выезде вничью с Францией (4:4) и уступили дома России (0:4). Армения также поделила очки с французами (матч тоже завершился вничью 4:4), но уступила России 0:6. Именно из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей армянская команда замыкает квартет.

Футзал. Сборные Грузии и Венгрии
photo: Georgian Football Federation (GFF)
Сборная Грузии по футзалу сыграла вничью с французами

В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту, в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля 2022 года в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

Сборная Грузии по футзалу ни разу в своей истории не принимала участия в чемпионате Европы.

Самой титулованной командой турнира, проводящегося с 1996 года, является сборная Испании, которая семь раз становилась сильнейшей в Европе.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (182)
Теги:
Армения, Сборная Грузии по футзалу, Грузия


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