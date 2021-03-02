Сборная Грузии по футзалу начала подготовку к матчам против Армении

Сборные Грузии и Армении выступают в отборочной группе два вместе с командами России и Франции и занимают в квартете третье и четвертое место соответственно

ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу начала подготовку к двум отборочным матчам ЕВРО-2022 против команды Армении, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.

Первая игра состоится 5 марта в Тбилиси, в новом "Дворце спорта". Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, матч пройдет без зрителей. Начало встречи в 18:15 по тбилисскому времени. Ответная игра состоится 10 марта в Ереване.

Несколько первых тренировок сборная Грузии проведет не в полном составе, так как еще не все легионеры прибыли в Тбилиси.

Сборные Грузии и Армении выступают в отборочной группе два вместе с командами России и Франции и занимают в квартете третье и четвертое место соответственно. В двух первых турах грузинские футболисты сыграли на выезде вничью с Францией (4:4) и уступили дома России (0:4). Армения также поделила очки с французами (матч тоже завершился вничью 4:4), но уступила России 0:6. Именно из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей армянская команда замыкает квартет.

В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту, в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля 2022 года в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

Сборная Грузии по футзалу ни разу в своей истории не принимала участия в чемпионате Европы.

Самой титулованной командой турнира, проводящегося с 1996 года, является сборная Испании, которая семь раз становилась сильнейшей в Европе.