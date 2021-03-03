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Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия

Экс-владелец "Спартака": Кварацхелия надо было покупать за любые деньги

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (135)
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Кварацхелия был признан лучшим игроком матча "Рубина" со "Спартаком", а по итогам отчетного тура попал в символическую сборную

ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Бывший владелец московского футбольного клуба "Спартак" – Андрей Червиченко считает, что в межсезонье "Спартак" должен был покупать полузащитника сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвичу Кварацхелия за любые деньги.

"Спартак" купил не того игрока. Я всегда говорил, что переход Промеса – это плохой трансфер для "Спартака" и первая же игра это подтвердила. В это межсезонье "Спартаку" надо было купить Кварацхелия за все деньги, которые бы попросил "Рубин". И тогда у "Спартака" появился бы человек, который связывал бы все зоны и давал бы напряжение в атаке. Это мы увидели в игре Кварацхелия против "Спартака", – сказал Червиченко в интервью РИА Новости.

Хвича Кварацхелия, игрок Рубина
photo : FC Rubin / FB
Кварацхелия в символической сборной XX тура чемпионата России по футболу

Так Червиченко прокомментировал матч XX тура РПЛ, в котором "Рубин" обыграл "Спартак" 2:0 в Москве. Кварацхелия отметился голевым пасом на Джордже Деспотовича, а также принял непосредственное участие во втором голе своей команды. После мощного удара грузинского полузащитника из-за приделов штрафной Максименко неудачно отбил мяч перед собой, а первым на добивании был все тот же Деспотович.

Стоит также отметить, что Кварацхелия был признан лучшим игроком матча, а по итогам отчетного тура попал в символическую сборную.

Что касается Промеса, то 29-летний нидерландский полузащитник выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 года, после чего покинул "народную команду". В начале февраля этого года Промес вернулся в "Спартак" на правах аренды из амстердамского "Аякса".

Темы:
Грузинские футболисты в России (135)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", ФК "Спартак" Москва, Чемпионат России по футболу, футбол


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