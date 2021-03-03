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Матч между молодежными сборными Грузии и Финляндии по футболу (U-21) в Тбилиси

Молодежная сборная Грузии по футболу сыграет с Англией в Батуми

FB / Georgian Football Federation
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1096)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210303/251057857/Molodezhnaya-sbornaya-Gruzii-po-futbolu-sygraet-s-Angliey-v-Batumi.html

Сборная Грузии не принимает участие в квалификации молодежного чемпионата Европы 2023 года, так как является одной из стран-хозяек ЕВРО и автоматически получает право участия в турнире

ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21), в рамках подготовки к ЕВРО-2023, проведет в этом году три товарищеских матча, сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии (ФФГ).

Новый батумский стадион
photo : Georgian Football Federation / FB
Грузия примет финальную часть молодежного ЕВРО-2023 по футболу

Подопечные Рамаза Сванадзе 26 марта сыграют с командой Беларуси в Гори, 7 сентября запланирована выездная встреча с Румынией, а 16 ноября грузинская "молодежка" примет в Батуми сборную Англии.

Сборные Грузии и Румынии в квалификации молодежного чемпионата Европы 2023 года участие не принимают, так как являются странами-хозяйками ЕВРО и автоматически получили право участия в турнире.

"Так как мы являемся одной из стран-хозяек молодежного чемпионата Европы, наша цель не просто принять участие в турнире, а сыграть хорошо. Поэтому для нас очень важны тест-матчи, и желательно с сильными соперниками. Оставшееся до ЕВРО-2023 время мы должны использовать для того, чтобы на должном уровне подготовить нашу команду. Для этого необходимо проводить как можно больше товарищеских матчей", – сказал вице-президент организации Александр Иашвили.

Двадцать четвертый по счету молодежный чемпионат Европы по футболу пройдет летом 2023 года.

Темы:
Спорт в Грузии (1096)
Теги:
Англия, Батуми, Молодежный чемпионат Европы по футболу, футбол, спорт


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