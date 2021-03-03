20:42 03 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9976
  • 100 RUB4.4557
  • USD3.3252
Поиск
Морис Квителашвили выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

На чемпионате мира по фигурному катанию Грузию представят четыре спортсмена

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (183)
131 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/15/250128217.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210303/251063449/Na-chempionate-mira-po-figurnomu-kataniyu-Gruziyu-predstavyat-chetyre-sportsmena.html

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме будут разыгрываться и лицензии на Олимпийские игры 2022 года

ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Сборную Грузии на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта, представят четыре спортсмена, говорится в сообщении на официальной Facebook-странице федерации фигурного катания Грузии.

Морис Квителашвили выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Грузинский фигурист занял второе место на Гран-при России

В индивидуальных соревнованиях среди мужчин Грузию представит Морис Квителашвили, а среди женщин – Алена Урушадзе. В соревнованиях спортивных пар выступят Анастасия Метелкина и Даниил Паркман.

Что касается танцевальной пары Мария Казакова/Георгий Ревия, то в Швеции спортсмены не выступят из-за травмы Ревия.

Стоит отметить, что на ЧМ в Стокгольме будут разыгрываться и лицензии на Олимпийские игры 2022 года. Так как Казакова-Ревия пропускают соревнования, за путевку в Пекин, где пройдут Зимние ОИ, они поборются на квалификационном этапе в немецком Оберсдорфе в сентябре текущего года.

Из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией COVID-19, решения правительства Швеции и оргкомитета турнира, ЧМ в Стокгольме пройдет при пустых трибунах.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (183)
Теги:
Грузия, Фигурное катание, Чемпионат мира

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США
Красная дорожка и церемония награждения премии "Золотой глобус" в США
Дорога-спасение: в Грузии построят новый путь к Верхнему Ларсу - видео
Дорога-спасение: в Грузии построят новый путь к Верхнему Ларсу - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться