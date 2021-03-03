На чемпионате мира по фигурному катанию Грузию представят четыре спортсмена

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме будут разыгрываться и лицензии на Олимпийские игры 2022 года

ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Сборную Грузии на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта, представят четыре спортсмена, говорится в сообщении на официальной Facebook-странице федерации фигурного катания Грузии.

В индивидуальных соревнованиях среди мужчин Грузию представит Морис Квителашвили, а среди женщин – Алена Урушадзе. В соревнованиях спортивных пар выступят Анастасия Метелкина и Даниил Паркман.

Что касается танцевальной пары Мария Казакова/Георгий Ревия, то в Швеции спортсмены не выступят из-за травмы Ревия.

Стоит отметить, что на ЧМ в Стокгольме будут разыгрываться и лицензии на Олимпийские игры 2022 года. Так как Казакова-Ревия пропускают соревнования, за путевку в Пекин, где пройдут Зимние ОИ, они поборются на квалификационном этапе в немецком Оберсдорфе в сентябре текущего года.

Из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией COVID-19, решения правительства Швеции и оргкомитета турнира, ЧМ в Стокгольме пройдет при пустых трибунах.