"Зенит" – "Реал" Мадрид: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Два дня назад "Зенит" на своем паркете обыграл "Альбу" 87:71 и фактически лишил чемпиона Германии шансов на попадание в плей-офф Евролиги. Несмотря на итоговые +16, матч для российского клуба получился нервным – в середине третьей четверти питерцы уступали сопернику 11 очков.

"Зенит" вновь играет дома, но сейчас у подопечных Хавьера Паскуаля куда более грозный соперник – мадридский "Реал". К тому же обозленный мадридский "Реал". В тот же день, когда "Зенит" обыграл "Альбу", испанцы умудрились проиграть слабейшей команде Евролиги – "Химкам" (77:78). Да, мадридский клуб играл без ряда ключевых баскетболистов – Томпкинса, Рэндольфа, Льюля и Фернандеса. Тем не менее, даже в таком состоянии "Реал" был обязан обыгрывать команду, которая не побеждала в Евролиге с ноября прошлого года.

© photo: Sputnik / Anton Denisov Баскетбол. Евролига. Матч "Химки" – "Реал"

Оба клуба еще не гарантировали себе место в плей-офф: "Зенит" занимает шестое место, а "Реал" седьмое. Вполне логично предположить, что матч получится достаточно нервным и напряженным. Об этом можно судить и по тому, что букмекеры не видят фаворита в предстоящей игре – победа "Зенита" оценивается коэффициентом 1,9, а "Реала" 1,87.

Я не рискну делать прогноз на исход матча – здесь может произойти все что угодно. Но исходя из того, что у "Зенита" самая лучшая оборона на турнире, а "Реал" будет играть без ряда ключевых игроков, предположу, что матч получится не очень результативным. В среднем "Реал" набирает 78 очков за игру, а "Зенит" пропускает 75,2 очка. Думаю, испанцы не дотянут до своих среднестатистических показателей.

Ставка: "Реал" наберет меньше 77.5 очка за 1,8.