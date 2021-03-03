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Водное поло. Мужчины. Матч Россия - Грузия

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси крупно проиграли "Ференцварошу"

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1097)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210303/251064407/Vaterpolisty-Dinamo-Tbilisi-krupno-proigrali-Ferentsvaroshu.html

На турнире в Будапеште "Динамо" предстоит провести еще два матча – с "Брешией" (4 марта) и "Барселонетой" (5 марта)

ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли 4:11 в Будапеште венгерскому "Ференцварошу" в розыгрыше Лиги чемпионов.

Сборная Грузии по водному поло
photo: WPC Dinamo Tbilisi / FB
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Фактически, судьба матча решилась в первой же четверти, которую "динамовцы" проиграли 0:5. После этого подопечные Деяна Станоевича играли лучше и даже выиграли третий отрезок (2:1), но на общей картине встречи это не отразилось.

Для грузинского клуба поражение от "Ференцвароша" стало четвертым на турнире. Ранее "динамовцы" уступили испанской "Брешии" (9:15), испанской "Барселонете" (5:17) и немецкому "Васпо" (3:10). Единственную победу "Динамо" одержало над черногорским "Ядраном" (11:8).

На турнире в Будапеште "Динамо" предстоит провести еще два матча – с "Брешией" (4 марта) и "Барселонетой" (5 марта).

В следующий этап, финал восьми, выходят по четыре команды из каждой группы. На данный момент "Динамо" занимает последнее, шестое, место в группе "В".

Темы:
Спорт в Грузии (1097)

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