"Анадолу Эфес" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Московские "армейцы" продолжают серию выездных матчей. Обыграв греческий "Олимпиакос" (75:74) и израильский "Маккаби" (84:80), ЦСКА отправляется в Турцию, где сыграет со стамбульским "Анадолу Эфесом". Однозначно можно сказать, что легкой прогулки у "красно-синих" не получится.

"Анадолу" находится в великолепной форме. Подопечные Эргина Атамана одержали в Евролиге пять побед подряд, а последнее поражение, кстати, единственное в этом году, датировано 21 января, когда "Эфес" на выезде уступил "Зениту" (78:85). Стоит также отметить, что в последней игре против "Валенсии" турки обновили один из клубных рекордов в Евролиги, реализовав за матч 18 трехочковых бросков. Такой показатель объясняется очень быстрым движением мяча практически у всех игроков "Анадолу".

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin Баскетбол. Евролига. Матч "Зенит" – "Анадолу Эфес"

Что касается ЦСКА, то подопечные Итудиса едут в Стамбул, имея за плечами две подряд победы, но обе игры оставили ряд вопросов. С "Олимпиакосом" "армейцы" вырвали победу буквально на флажке – спасибо двум точным броскам Джеймса в самой концовке. Интересной получилась игра и с "Маккаби". В середине третьей четверти ЦСКА вел с преимуществом +22 очка, а в итоге израильтяне сократили отрыв до четырех баллов. В концовке встречи защита гостей просто "заснула".

В игре первого круга ЦСКА просто разгромил "Анадолу" на своем паркете (100:65). Сейчас турки находятся в той форме, когда им вполне под силу взять реванш за столь обидное поражение. Нужно "Эфесу" думать и о том, чтобы попасть в четверку сильнейших, по итогам регулярного чемпионата Евролиги. Тогда у них будет преимущество своего паркета в матчах плей-офф. Так что изобретать велосипед я не буду и предложу заиграть чистую победу хозяев.

Ставка: "Анадолу Эфес" победит за 1,57.