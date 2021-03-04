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Грузинский футболист Гурам Кашия

Спустя 11 лет вице-капитан сборной Грузии по футболу вернулся на родину

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210304/251067068/Spustya-11-let-vitse-kapitan-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-vernulsya-na-rodinu.html

Срок соглашения между 33-летним Кашия и "Локомотивом" рассчитан на один год. Финансовая сторона сделки не разглашается

ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. Вице-капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия после 11 лет международной карьеры вернулся на родину и продолжит карьеру в тбилисском "Локомотиве". О подписании центрального защитника сообщает официальный сайт столичного клуба.

Срок соглашения между 33-летним Кашия и "Локомотивом" рассчитан на один год. Финансовая сторона сделки не разглашается. В новом клубе защитник будет выступать под привычным для себя четвертым номером.

Вице-капитан сборной Грузии по футболу Гурам Каш
photo: FC Locomotive Tbilisi / FB
Вице-капитан сборной Грузии по футболу Гурам Каш

"Я себя прекрасно чувствую в "Локомотиве". Предсезонные сборы я провел вместе с клубом в Испании. В итоге я принял решение официально присоединиться к команде и теперь являюсь ее частью. Надеюсь, что своей игрой внесу посильный вклад в успех "Локомотива", - прокомментировал свой переход Кашия пресс-службе "железнодорожников".

С начала декабря прошлого года Кашия находился в статусе свободного агента, после того, как покинул клуб MLS "Сан-Хосе Эртквейкс", за который выступал с лета 2018 года. До перехода в североамериканскую Лигу защитник на протяжении восьми лет защищал цвета нидерландского "Витесса", где был капитаном команды.

Профессиональную карьеру футболиста Кашия начал в "Динамо" Тбилиси в 2010 году. В составе динамовцев центральный защитник провел четыре сезона, после чего перешел в "Витесс".

В составе национальной сборной Грузии Кашия провел 82 матча, в которых забил два гола. По количеству матчей за главную команду страны Кашия занимает пятое место.

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