Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова проиграли в Лиге чемпионов

В следующий этап, финал восьми, выходят по четыре команды из каждой группы, на данный момент "Динамо" занимает последнее шестое место

ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли очередной матч в Лиге чемпионов – на сей раз итальянской "Брешии" 6:14.

Как и во встрече с "Ференцварошем" (4:11), которая состоялась накануне, "динамовцы" очень слабо провели первую половину матча, проиграв его со счетом 4:9 (1:4, 3:5). В конечном итоге подопечные Деяна Станоевича уступили во всех игровых отрезках, не оказав должного сопротивления итальянской команде.

Для грузинского клуба поражение от "Брешии" стало пятым на турнире. Ранее "динамовцы" уступили венгерскому "Ференцварошу" (4:11), испанской "Барселонете" (5:17), немецкому "Васпо" (3:10) и "Брешии" (9:15, в первой игре). Единственную победу "Динамо" одержало над черногорским "Ядраном" (11:8).

На турнире, который проходит в Будапеште, "Динамо" предстоит провести еще один матч – с "Барселонетой" (5 марта).

В следующий этап, финал восьми, выходят по четыре команды из каждой группы. На данный момент "Динамо" занимает последнее, шестое, место в группе "В".