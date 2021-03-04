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Водное поло. Мяч

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова проиграли в Лиге чемпионов

© CC0 / Pixabay
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (184)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210304/251074980/Vaterpolisty-Dinamo-Tbilisi-snova-proigrali-v-Lige-chempionov.html

В следующий этап, финал восьми, выходят по четыре команды из каждой группы, на данный момент "Динамо" занимает последнее шестое место

ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли очередной матч в Лиге чемпионов – на сей раз итальянской "Брешии" 6:14.

Как и во встрече с "Ференцварошем" (4:11), которая состоялась накануне, "динамовцы" очень слабо провели первую половину матча, проиграв его со счетом 4:9 (1:4, 3:5). В конечном итоге подопечные Деяна Станоевича уступили во всех игровых отрезках, не оказав должного сопротивления итальянской команде.

Сборная Грузии по водному поло
photo: WPC Dinamo Tbilisi / FB
Ватерполисты "Динамо" Тбилиси крупно проиграли "Ференцварошу"

Для грузинского клуба поражение от "Брешии" стало пятым на турнире. Ранее "динамовцы" уступили венгерскому "Ференцварошу" (4:11), испанской "Барселонете" (5:17), немецкому "Васпо" (3:10) и "Брешии" (9:15, в первой игре). Единственную победу "Динамо" одержало над черногорским "Ядраном" (11:8).

На турнире, который проходит в Будапеште, "Динамо" предстоит провести еще один матч – с "Барселонетой" (5 марта).

В следующий этап, финал восьми, выходят по четыре команды из каждой группы. На данный момент "Динамо" занимает последнее, шестое, место в группе "В".

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (184)
Теги:
Клуб "Динамо" Тбилиси, Грузия

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