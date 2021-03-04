Назван состав сборной Грузии по регби на матч против Португалии

В нынешнем розыгрыше Кубка европейских наций сборная Грузии проведет пять матчей – два в Тбилиси и три на выезде

ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби определился с составом на матч против Португалии, который состоится 6 марта в Лиссабоне в рамках нынешнего розыгрыша Кубка европейских наций, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

Как отметил главный тренер "лелос" Леван Маисашвили – главное на данный момент, это сохранение баланса. По его словам необходимо, чтобы молодые регбисты получили необходимый опыт, но при этом команда добилась бы необходимого результата.

"Нам необходимо сохранить границу между экспериментами и качеством игры. Нам нужно создать резерв, нужно предоставить возможность молодым игрокам набраться опыта, усилить конкуренцию в команде и, если так можно выразиться, удлинить скамейку. При этом нам необходимо ориентироваться на результат, тем более, что нынешний розыгрыш Кубка европейских наций – это еще и квалификация на чемпионат мира", - сказал Маисашвили.

Стоит отметить, что в сборную Грузии вызваны три дебютанта, которые, правда, не попали в стартовый состав. Это Гия Хариашвили ("Расинг-92", Франция), Ираклий Цхададзе ("Брив", Франция) и Георгий Бабунашвили ("Айя", Грузия).

Состав сборной Грузии на матч против Португалии:

Передняя линия:

Сосо Матиашвили ("Академи", Грузия), Мириан Модебадзе ("Айя", Грузия), Георгий Квеселадзе ("Армази", Грузия), Мераб Шарикадзе (капитан, без клуба), Сандро Тодуа ("Батуми", Грузия), Лаша Хмаладзе ("Батуми", Грузия), Гела Апрасидзе ("Монпелье", Франция).

Схватка:

Гурам Гогичашвили ("Расинг-92", Франция), Джаба Брегвадзе ("Ажен", Франция), Георгий Меликидзе ("Стад Франсез", Франция), Лаша Джаяни ("Армази", Грузия), Нодар Чеишвили ("Айя", Грузия), Георгий Тхилаишвили ("Батуми", Грузия), Бека Сагинадзе ("Орийак", Франция), Торнике Джалагония ("Биарицц", Франция).

В нынешнем розыгрыше Кубка европейских наций сборная Грузии проведет пять матчей – два в Тбилиси и три на выезде.

Календарь матчей сборной Грузии:

Португалия – Грузия (6 марта, Лиссабон)

Испания – Грузия (14 марта, Мадрид)

Россия – Грузия (20 марта, Калининград)

Грузия – Румыния (26 или 27 марта, Тбилиси).

Еще один домашний матч "лелос" проведут в конце июня с победителем пары Бельгия – Нидерланды.

Сборная Грузии является рекордсменом по количеству побед в Кубке европейских наций (12 раз) и действующим победителем турнира.