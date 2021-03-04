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Тренировка сборной Грузии по регби

Назван состав сборной Грузии по регби на матч против Португалии

photo: Georgian Rugby / FB
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (164)
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В нынешнем розыгрыше Кубка европейских наций сборная Грузии проведет пять матчей – два в Тбилиси и три на выезде

ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби определился с составом на матч против Португалии, который состоится 6 марта в Лиссабоне в рамках нынешнего розыгрыша Кубка европейских наций, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

Как отметил главный тренер "лелос" Леван Маисашвили – главное на данный момент, это сохранение баланса. По его словам необходимо, чтобы молодые регбисты получили необходимый опыт, но при этом команда добилась бы необходимого результата.

Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Главный тренер сборной Грузии по регби: Россия хорошо подготовилась к матчу

"Нам необходимо сохранить границу между экспериментами и качеством игры. Нам нужно создать резерв, нужно предоставить возможность молодым игрокам набраться опыта, усилить конкуренцию в команде и, если так можно выразиться, удлинить скамейку. При этом нам необходимо ориентироваться на результат, тем более, что нынешний розыгрыш Кубка европейских наций – это еще и квалификация на чемпионат мира", - сказал Маисашвили.

Стоит отметить, что в сборную Грузии вызваны три дебютанта, которые, правда, не попали в стартовый состав. Это Гия Хариашвили ("Расинг-92", Франция), Ираклий Цхададзе ("Брив", Франция) и Георгий Бабунашвили ("Айя", Грузия).

Состав сборной Грузии на матч против Португалии:

Сборная Грузия по регби
photo: Georgian Rugby / FB
Тренер сборной Грузии по регби прокомментировал жеребьевку чемпионата мира

Передняя линия:

Сосо Матиашвили ("Академи", Грузия), Мириан Модебадзе ("Айя", Грузия), Георгий Квеселадзе ("Армази", Грузия), Мераб Шарикадзе (капитан, без клуба), Сандро Тодуа ("Батуми", Грузия), Лаша Хмаладзе ("Батуми", Грузия), Гела Апрасидзе ("Монпелье", Франция).

Схватка:

Гурам Гогичашвили ("Расинг-92", Франция), Джаба Брегвадзе ("Ажен", Франция), Георгий Меликидзе ("Стад Франсез", Франция), Лаша Джаяни ("Армази", Грузия), Нодар Чеишвили ("Айя", Грузия), Георгий Тхилаишвили ("Батуми", Грузия), Бека Сагинадзе ("Орийак", Франция), Торнике Джалагония ("Биарицц", Франция).

В нынешнем розыгрыше Кубка европейских наций сборная Грузии проведет пять матчей – два в Тбилиси и три на выезде.

Календарь матчей сборной Грузии:

Матч между сборными Грузии и Самоа по регби
© Sputnik / STRINGER
Сборная Грузии по регби сохранила свою позицию в рейтинге World Rugby

Португалия – Грузия (6 марта, Лиссабон)

Испания – Грузия (14 марта, Мадрид)

Россия – Грузия (20 марта, Калининград)

Грузия – Румыния (26 или 27 марта, Тбилиси).

Еще один домашний матч "лелос" проведут в конце июня с победителем пары Бельгия – Нидерланды.

Сборная Грузии является рекордсменом по количеству побед в Кубке европейских наций (12 раз) и действующим победителем турнира.

Темы:
Новости грузинского регби (164)
Теги:
Кубок Европейских наций по регби, Сборная Грузии по регби, регби

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