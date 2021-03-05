В гостях у "Волков": сборная Грузии по регби отправилась в Португалию

Несмотря на то, что регбийный год в Европе начался целый месяц назад, время настоящего соревнования пришло только сейчас.

Все дело в том, что в первый уикенд февраля участникам чемпионата Европы 2020 года пришлось доигрывать этот злосчастный турнир. Злосчастный потому, что прошлогодний сезон прошел на фоне многочисленных переносов и отсрочек, к тому же он не доигран по сей день – ведь все еще неизвестна шестая нация, которая вместе с Грузией, Испанией, Румынией, Португалией и Россией будет бороться за путевку на Кубок мира-2023!

Тут я, пожалуй, переборщил – упомянутая шестая команда на поездку во Францию претендовать не будет и скорее всего удовольствуется ролью статиста. Хотя, кто знает, ведь те же бельгийцы в прошлом чемпионате, что называется, разгромили сборную России – 38:12, а их соседи и конкуренты из Нидерландов так стремительно прогрессируют, что и от них следует ожидать сюрпризов.

Кстати, этот самый шестой участник турнира определится в очной встрече сборных Бельгии и Нидерландов, которая состоится 13 июня. Возникает легитимное недоумение, как возможно выявлять участника турнира чуть ли не после его завершения?

Оказывается, что возможно, когда дело в руках столь одиозной организации, как Rugby Europe. Фактически получается, что все остальные команды между собой уже сыграют, и только потом все по очереди будут доигрывать сезон матчем против Бельгии или Нидерландов. Все это уже после 13 июня, причем Россия завершит ЧЕ-2021 матчем в Бельгии/Нидерландах аж 6 ноября! Как вам такой сумасбродный график?

Но вернемся к нашим "Борджгалоснеби"! Как оказалось, временное руководство грузинского регби сумело отстоять интересы национальной сборной и получить матч с неизвестным соперником первыми, то есть 26 июня, что не помешает "Лелос" полноценно подготовится к важным летним тест-матчам, среди которых главный – против Аргентины.

Что касается ближайших планов, то каждую субботу первого месяца весны грузинская сборная будет играть поочередно с каждым из известных участников дивизиона чемпионшип Rugby Europe 2021 года.

Команда, которую вот уже второй год возглавляет Леван Маисашвили, начнет кампанию 2021 года 6 марта матчем в Лиссабоне против сборной Португалии, откуда переберется в соседнюю страну, где 13 марта в Мадриде сразится с действующим вице-чемпионом ЧЕ сборной Испании.

© Sputnik / STRINGER Сборная Грузии по регби и кубок Европы 7 февраля 2021 года

Следующая остановка – прибалтийский Калининград и матч со сборной России, который назначен на 20 марта. И наконец, 27 марта, стадион имени Михеила Месхи и встреча с некогда весьма грозной и сникшей в последнее время сборной Румынии. Что касается последнего матча для грузин в этом растянутом во времени турнире, 26 июня в Тбилиси принимаем кого-то из порядком надоевшей автору этих строк пары...

Вот такой нетрадиционный календарь намечен руководством Rugby Europe, которое еще раз доказывает свою несостоятельность. Там говорят, дескать пандемия COVID-19 вмешалась в регби, хотя в то же время Кубок Шести Наций начался в обычные сроки и идет по плану, налажены первенства Франции, Англии, Про-14, Грузии наконец! Но Rugby Europe упорно продолжает перетасовывать варианты и, естественно, запрещает присутствие зрителей на трибунах...

Сплав опыта и молодости

Итак, 6 марта в Лиссабоне "Лелос" в 19:00 по тбилисскому времени встретятся с "Лобуш", что в переводе с португальского значит "Волки". Это единственная европейская сборная, которая сумела вмешаться во "внутренние дела" румын и грузин, и нарушить их гегемонию. В 2004 году "Лобуш" выиграли свой первый и единственный титул – стали обладателями Кубка Наций (предшественника нынешнего чемпионата Rugby Europe).

Маисашвили забрал в Лиссабон 36 игроков и назвал это расширенным составом сборной Грузии на четыре мартовских матча. 23 регбиста сыграют против Португалии, остальные будут задействованы в следующих сражениях. Ну а в эту субботу в составе "Лелос" дебютирует сразу три игрока – правый столб парижского "Расинг-92" Гиа Хараишвили, фланкер Иракли Цхададзе, также играющий за клуб Топ-14 – "Брив", и флай-хав кутаисской "Аиа" Гиорги Бабунашвили, блистающий в национальном чемпионате. Все трое подключатся к игре во втором тайме. В резерве еще один полу-дебютант – Мишико Алания, который уже разок сыграл за сборную – пол-тайма на Осеннем Кубке Наций. Все остальные – проверенные бойцы.

Вернулся в состав вингер Сандро Тодуа, являющийся статистическим лидером этой сборной по количеству проведенных матчей (89) и занесенных попыток (13). Маисашвили также вернул в команду фулбэка Сосо Матиашвили, лучшего бомбардира своего поколения (152 очка). А Мераб Шарикадзе отметит своеобразный юбилей – в 25-й раз выведет сборную на матч в качестве ее капитана. Тут его опережают лишь две легенды – Иракли Абусеридзе и Илиа Зедгинидзе.

В целом, на стареньком лиссабонском стадионе "КАР Жамор" Грузия предстанет сплавом опыта и молодости. Так или иначе, но "Лелос" обязаны побеждать хозяев любым составом и если не произойдет ничего непредвиденного, итог матча должен быть в пользу грузин, тем более, что они – действующие и многократные чемпионы Европы.

Как "Волки" встретят чемпиона?

Вернемся к золотому периоду в истории португальского регби. В те времена чемпион определялся по сумме двух лет и сборная Португалии обыграла "Лелос" и в 2003, и в 2004. В 2005 году итог был аналогичным – португальцы вновь одержали победу, однако начиная с 2006-го Грузия Португалии больше не проигрывала. Именно в 2006 году "Лелос" на "Динамо Арене" разгромили соперника со счетом 40:0.

Начиная с 1997 года сборные Грузии и Португалии встречались 21 раз. 15 раз победа осталась за "Лелос", 4 матча выиграли "Лобуш" и еще 2 встречи завершились вничью.

Сегодня регби в Португалии испытывает некоторый прогресс, поскольку 2017-2019 годы сборная провела в турнире рангом ниже, а вернувшись в элиту выдала довольно успешную кампанию и показала очень неплохой уровень игры.

И напоследок, список из 23-х грузин, которые будут играть против португальцев:

1. Гурам Гогичашвили (18 матчей, 5 очков), 2. Джаба Брегвадзе (62, 15), 3. Гиорги Меликидзе (23, 10), 4. Лаша Джаиани (7, 0), 5. Нодар Чеишвили (27, 0), 6. Гиорги Тхилаишвили (61, 60), 7. Бека Сагинадзе (18, 15), 8. Торнике Джалагониа (5, 0), 9. Гела Апрасидзе (30, 24), 10 Лаша Хмаладзе (85, 53), 11. Сандро Тодуа (89, 65), 12. Мераб Шарикадзе (72, 60), 13. Гиорги Квеселадзе (29, 25), 14. Мириан Модебадзе (14, 30), 15. Сосо Матиашвили (30, 152).

Резерв: 16. Шалва Мамукашвили (79, 50), 17. Бека Гигашвили (19, 5), 18. Гиа Хараишвили (0), 19. Давит Гигаури (7, 5), 20. Иракли Цхададзе (0), 21. Михеил Аланиа (1, 0), 22. Гиорги Бабунашвили (0), 23. Деме Тапладзе (6, 5).