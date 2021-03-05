Шенгелия был лучшим в составе ЦСКА, но "армейцы" проиграли в Евролиге

Грузинский баскетболист провел на паркете чуть больше 24 минут и помимо 14 очков сделал пять подборов и отдал три результативные передачи

ТБИЛИСИ, 5 мар – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, выступающий за московский ЦСКА, набрал 14 очков, но его клуб все равно уступил на выезде стамбульскому "Анадолу Эфес" (70:100) в матче Евролиги.

Шенгелия стал самым результативным игроком в составе ЦСКА. Грузинский баскетболист провел на паркете чуть больше 24 минут и помимо 14 очков сделал пять подборов и отдал три результативные передачи. В пассиве Шенгелия пять потерь мяча.

Стоит отметить, что в этой встрече ЦСКА установил два антирекорда. Первую четверть "армейцы" проиграли со счетом 13:31. Минус 18 очков в одной четверти – это худший показатель московского клуба за всю его историю выступления в Евролиге. Второй антирекорд – минус 27 очков к перерыву (28:55). Так крупно ЦСКА никогда не уступал первую половину.

Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Следующий матч на турнире "армейцы" проведут дома 11 марта против итальянской "Олимпии Милано".

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, перейдя из испанской "Басконии". Контракт 29-летнего грузинского баскетболиста с московским клубом рассчитан на три сезона.