У сборной Грузии по футзалу есть потери в преддверии матча с Арменией

Сборные Грузии и Армении выступают во второй отборочной группе вместе с командами России и Франции, и занимают в квартете третье и четвертое место соответственно

ТБИЛИСИ, 5 мар – Sputnik. Национальной сборной Грузии по футзалу в отборочном матче ЕВРО-2022 против Армении, который состоится 5 марта в Тбилиси в 18:15 по местному времени, не смогут помочь сразу несколько игроков, говорится в сообщении на сайте Федерации футбола Грузии (ФФГ).

Из-за травм в предстоящей встрече не сыграют Сими Сайот, Шагиниа и Георгий Чимакадзе. Несмотря на потери, главный тренер сборной Грузии Автандил Асатиани считает, что в команде есть игроки, которые способны заменить травмированных.

photo: Georgian Football Federation / FB Сборная Грузии по футзалу

"К сожалению, у нас есть травмированные. Но я говорил раньше и скажу сейчас – в нашем составе есть игроки, которые их заменят. Подготовка к матчу прошла по плану, каждый из футболистов знает, что ему делать во время игры. Исходя из турнирного положения, два предстоящих матча против Армении очень важны. У нас сильный оппонент, который укрепился несколькими игроками. Мы уважаем нашего соперника, но дома будем играть исключительно на победу", – сказал Асатиани.

Прокомментировал предстоящий матч и капитан сборной Грузии, голкипер Звиад Купатадзе.

"Матч против Армении – это очень важное и принципиальное противостояние для нашей команды. Мы со всей отдачей готовимся к игре. Главная задача для нас – попасть на чемпионат Европы, а кого и как мы обыграем – это неважно. Главное – выполнить поставленную задачу", – заявил он.

© Sputnik / STRINGER Сборная Грузии по футзалу - после победы над командой Дании

Сборные Грузии и Армении выступают во второй отборочной группе вместе с командами России и Франции, и занимают в квартете третье и четвертое место соответственно. В двух первых турах грузинские футболисты сыграли на выезде вничью с Францией (4:4) и уступили дома России (0:4). Армения также поделила очки с французами (матч тоже завершился вничью 4:4), но уступила России 0:6. Именно из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей армянская команда замыкает квартет.

Стоит отметить, что 10 марта сборные Грузии и Армении вновь сыграют между собой, но уже в Ереване.

© Sputnik / STRINGER Матч по футзалу между сборными Грузии и России

В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту, в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля 2022 года в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

Сборная Грузии по футзалу еще ни разу в своей истории не принимала участия в чемпионате Европы.