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Игроки ФК Ротор радуются забитому мячу

"Ротор" – "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1029)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ротор" и "Химки"

Оба клуба выше всяких похвал начали вторую часть чемпионата России по футболу. "Ротор" на выезде крупно обыграл "Тамбов" (3:1), а "Химки" на своем поле оставили не у дел "Уфу" (2:1).

Кстати, "Химки" не проигрывают в РПЛ уже семь (!) матчей подряд и шесть из них завершились победой подопечных Игоря Черевченко. Такие результаты позволили "красно-черным" подняться на 10 место в турнирной таблице, и от зоны стыковых матчей "Химки" отделяют 11 очков. Сложно представить, что за 10 оставшихся туров клуб из московской области растеряет такое преимущество. Особенно, учитывая качественный уровень игры команды.

Правда в Волгоград "Химки" приедут с определенными кадровыми потерями. Своим партнерам не смогут помочь дисквалифицированные Трошечкин, Конате и Кухарчук. Все футболисты игроки основного состава.

Футбол. РПЛ. Матч Химки – Краснодар
© photo: Sputnik / Anton Denisov
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"

Что касается "Ротора", то подопечные Александра Хацкевича тоже могут похвастаться серией из трех побед кряду. В концовке первой части чемпионата волгоградцы с одинаковым счетом 1:0 обыграли "Уфу" и "Арсенал". Еще совсем недавно "Ротор" замыкал турнирную таблицу, но девять набранных очков позволили команде закрепиться в зоне стыковых матчей. Правда, от спасительного 12 места "Ротор" все еще отделяют пять очков.

В матче первого круга соперники победителя не выявили, сыграв вничью 1:1. В сложившейся ситуации "Ротору" победа нужней. Команде нужно решать конкретную задачу – сохранить прописку в РПЛ. "Химки" же, скорее всего, уже могут не думать о вылете в ФНЛ, но и вряд ли смогут побороться за места в зоне еврокубков. Мне кажется, в домашней игре "Ротор", как минимум, не проиграет при минимальном количестве опасных моментов. Оба клуба предпочтут не проиграть, чем открываться и рисковать в атаке.

Ставка: "Ротор" не проиграет и в матче будет забито меньше 2.5 мяча за 2,2.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1029)
Теги:
Чемпионат России по футболу, футбол, прогноз на футбольный матч

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