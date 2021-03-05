Сборная Грузии по футзалу разгромила команду Армении в Тбилиси

Следующий отборочный матч ЕВРО-2022 сборная Грузии вновь проведет против Армении. Эта игра состоится 10 марта в Ереване

ТБИЛИСИ, 5 мар – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу разгромила в Тбилиси команду Армении 5:0 в отборочном матче ЕВРО-2022. Героями матча стали натурализованный бразилец – Элисандро, оформивший хет-трик, и Арчил Себискверадзе, на счету которого дубль.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Матч по футзалу между сборными Грузии и Армении

Подопечные Автандила Асатиани с первых минут встречи завладели инициативой, и уже через несколько минут на табло горел счет 2:0. Оба мяча забил Элисандро.

После этого хозяева отдали инициативу сопернику, но очень грамотно выстроили линию защиту. За весь первый тайм футболисты сборной Армении лишь раз по-настоящему потревожили голкипера грузинской команды.

Вторая половина встречи прошла по схожему сценарию. Активное начало хозяев привело к третьему голу в исполнении Элисандро, который фактически предопределил исход матча. Оставшееся время армяне пытались провести в атаке, чтобы забить хотя бы гол престижа, но вместо этого получили два мяча в свои ворота. Дубль оформил Себискверадзе. Причем последний гол нападающий забил уже в пустые ворота

© Sputnik / Alexander Imedashvili Матч по футзалу между сборными Грузии и Армении

После этой победы сборная Грузии вышла на второе место в группе два отборочного цикла чемпионата Европы. Чуть позже в этой же группе сыграют сборные России и Франции. В случае победы российской команды Грузия сохранит за собой вторую позицию в квартете.

Следующий отборочный матч ЕВРО-2022 сборная Грузии вновь проведет против Армении. Эта игра состоится 10 марта в Ереване.

В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту, в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Сборная Грузии по футзалу

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля 2022 года в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

Сборная Грузии по футзалу ни разу в своей истории не принимала участия в чемпионате Европы.