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Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА -Ростов

"Ростов" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1030)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210306/251087513/Rostov---Sochi-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ростов" и "Сочи"

Программу первого игрового дня XXI тура российской премьер-лиги завершит противостояние между "Ростовом" и "Сочи". Команды провели разные по содержанию матчи после зимней паузы, но очки сумели набрать и те и другие.

"Ростов" на выезде встречался с "Зенитом" и сумел зацепиться за ничью 2:2, хотя был на волоске от потери очков. Подопечные Карпина забили первыми, но через 10 минут после начала второго тайма остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Осипенко. "Зенит" грамотно использовал большинство, забив два гола. Но в самой концовке встречи подопечные Семака уверовали в победу и позволили себе расслабиться. В итоге Соу сравнял счет и "Ростов" покинул Петербург на щите.

Что касается "Сочи", то "барсы" продолжают удивлять. В первом матче весенней стадии РПЛ подопечные Федотова разгромили тульский "Арсенал" 4:0. Для сочинцев эта победа стала четвертой подряд в чемпионате. Более того, во всех этих встречах "Сочи" не пропустил ни одного гола.

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© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Но это еще цветочки! Обыграв "канониров", "Сочи" закрепился на третьем месте в турнирной таблице, обойдя "Спартак". В прошлом туре "народная команда" без шансов уступила на своем поле "Рубину" 0:2. Шутки-шутками, но до зоны Лиги чемпионов УЕФА "Сочи" теперь отделяет всего одно очко. Конечно, сложно представить, что "барсы" туда пробьются, но, согласитесь, это ли не мотивация.

В предстоящей игре букмекеры не видят фаворита. На победу "Ростова" можно поставить с коэффициентом 2,9, а на "Сочи" – 2,85. В принципе, эта игра на три результата, так что от прогнозов в этом направлении я воздержусь. Мне больше по душе ставка на обмен голами.

Все-таки четыре матча на "ноль" для команды уровня "Сочи" – это многовато. Но и гостей, которые на отличном ходу, "Ростову" будет остановить непросто. Так что надеюсь увидеть голы в обе стороны.

Ставка: обе команды забьют за 2,06.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1030)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч

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