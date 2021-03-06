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Тренировка сборной Грузии по регби

Тренер сборной Грузии по регби: матч с Португалией должен получиться интересным

photo: Georgian Rugby / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1099)
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Матч между сборными Португалии и Грузии станет 22-м по счету в истории противостояния соперников, из них "лелос" побеждали 15 раз

ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили считает, что матч против Португалии, который состоится в Лиссабоне в рамках Кубка европейских наций нынешнего розыгрыша, должен получиться интересным. Об этом наставник "лелос" сказал после тренировки капитанов.

"Мы к любой игре подходим серьезно, но тот факт, что нынешний розыгрыш Кубка европейских наций – это еще квалификация к чемпионату мира, усиливает нашу ответственность. На Кубке европейских наций мы можем позволить себе эксперименты с составом, но они не должны отражаться на конечном итоге. В игре против Португалии мы выставим комбинированный состав, в котором будут как опытные игроки, так и молодые. Я думаю, что матч в Лиссабоне должен получиться интересным", – отметил Маисашвили.

Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили
photo: Georgian Rugby / FB
Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили

О предстоящем сопернике высказался и капитан сборной Грузии Мераб Шарикадзе.

"После того, как Португалия вернулась в высший дивизион, команда стала играть значительно лучше. Они предпочитают играть в очень быстрое регби – это их основной принцип. В игре прошлого сезона они неплохо воспользовались нашими ошибками, но в этот раз такого не будет. Мы хорошо подготовились и сделаем все возможное, чтобы соперник не заработал легких очков. Нынешний сезон является квалификационным к ЧМ, но, честно говоря, это не имеет никакого значения. Мы выходим на поле, чтобы выиграть каждый матч", – сказал Шарикадзе.

Капитан сборной Грузии по регби Мераб Шарикадзе
photo: Georgian Rugby / FB
Капитан сборной Грузии по регби Мераб Шарикадзе

Матч между сборными Португалии и Грузии станет 22-м по счету в истории противостояния соперников. "Лелос" выиграли 15 раз, при четырех поражениях и двух ничьих.

Игра начнется в 19:00 по тбилисскому времени.

Темы:
Спорт в Грузии (1099)
Теги:
Сборная Грузии по регби

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