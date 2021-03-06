"Динамо" Тбилиси одержало первую победу в чемпионате Грузии по футболу

Для действующего чемпиона Грузии по футболу эта победа стала первой в текущем розыгрыше Национальной лиги

ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Тбилиси одержал первую победу в нынешнем розыгрыше турнира.

Во втором туре Национальной лиги "динамовцы" на выезде обыграли кутаисское "Торпедо" со счетом 2:0.

Хозяева облегчили задачу подопечным Георгия Немсадзе уже на 15 минуте, когда за фол последней надежды прямую красную карточку получил голкипер "Торпедо" Дино Хамзич.

Однако реализовать численное преимущество "динамовцы" смогли только после перерыва. В самом начале второго тайма гостей вывел вперед Торнике Ахвледиани, замкнув головой передачу Милана Радина. Окончательный счет в матче установил Саймон Бенио после подачи углового.

Для "Динамо" эта победа стала первой в текущем розыгрыше Национальной лиги. В первом туре столичный клуб на своем поле не сумел обыграть новичка высшего дивизиона "Самгурали" из Цкалтубо.

Лидером турнирной таблицы чемпионата Грузии после двух туров является "Дила" из Гори, выигравшая оба стартовых матча.