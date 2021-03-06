"Урал" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Урал" и "Уфа"

Программу второго игрового дня XXI тура чемпионата России по футболу откроет противостояние в Екатеринбурге между "Уралом" и "Уфой". Оба клуба находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание.

После четырех матчей на выезде "Урал", наконец, сыграет на родном стадионе. Кстати, гостевую сессию "шмели", в принципе, могут занести себе в актив. В четырех матчах подопечные Юрия Матвеева трижды сыграли вничью с ЦСКА (2:2), "Тамбовом" (1:1) и "Краснодаром" (2:2), и проиграли только "Зениту" (1:5). В каждой из встреч "Урал" сумел отличиться.

На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 12 место, и от зоны вылета "Урал" отделяет четыре очка.

© photo: Sputnik / Dmitry Mukhametkulov Футбол. РПЛ. Матч "Уфа" - "Краснодар"

Что касается "Уфы", то у клуба из Башкирии пока все плохо. Вместе с "Тамбовом" команда делит последнее место в турнирной таблице – в 20 матчах РПЛ всего 13 набранных очков. Спасать ситуацию руководство "Уфы" подрядило Рашида Рахимова, но пока получается не очень. Концовку первой части чемпионата "горожане" завершили двумя поражениями, а весеннюю часть первенства начали с проигрыша "Химкам" (1:2).

Единственным утешением для "Уфы" может стать недавняя победа в Кубке России. В 1/8 финала башкирский клуб обыграл как раз "Урал" с крупным счетом 3:0.

В предстоящей игре букмекеры отдают преимущество "Уралу". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,26 (против 3,8 на "Уфу"). Не приходится сомневаться в том, что встреча важна обоим соперникам и главная задача – не проиграть. Я фактически не сомневаюсь в том, что "Урал" сумеет забить – все-таки у "Уфы" очень слабая оборона (33 мяча в 20 играх). Но гол хозяев может вскрыть игру. Гости постараются сделать все возможное, чтобы избежать четвертого подряд поражения. В такой ситуации они либо сами забьют, либо, открывшись, пропустят второй гол. Думаю, как минимум два гола в этой игре мы увидим.

Ставка: в матче будет забито минимум два гола за 1,61.