Сборная Грузии по регби стартовала с победы в Кубке европейских наций

Сборная Грузии в девятый раз подряд обыграла португальцев, в общей сложности "лелос" выиграли против них 16 раз

ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби обыграла в Лиссабоне команду Португалии со счетом 29:16 в первом матче Кубка европейских наций текущего сезона.

Хозяева с первых минут встречи смогли навязать грузинской сборной борьбу и после двух точных штрафных ударов повели 6:0. Подопечные Левана Маисашвили ответили двумя удачными попытками. Их авторами стали Мириан Модебадзе и Джаба Брегвадзе.

И все же концовка первого тайма осталась за хозяевами. Попытка в исполнении Родриго и реализация Маргеша позволили португальцам уйти на перерыв, ведя 13:10.

В самом начале второй половины "волки" увеличили свое преимущество до шести очков после очередного штрафного Маргеша. Но этот локальный успех стал для португальцев последним в матче. С 48 минуты встречи грузины перехватили инициативу, полностью завладев игровым и территориальным преимуществом. Тотальный контроль мяча вылился в три удачные попытки. Отличились Георгий Бабунашвили, Шалва Мамукашвили и Торнике Джалагония. Две точные реализации выполнил Сосо Матиашвили. Итоговые 29:16 и сборная Грузии начинает с победы нынешний розыгрыш Кубка европейских наций.

Сборная Грузии в девятый раз подряд обыграла португальцев. Матч в Лиссабоне стал 22 по счету в истории противостояния соперников. В общей сложности "лелос" выиграли 16 раз, при четырех поражениях и двух ничьих.

Стоит отметить, что сегодня состоялся еще один матч на турнире, в котором сборная России обыграла Румынию со счетом 18:13.

Следующий матч в Кубке европейских наций сборная Грузии снова проведет на выезде. 20 марта "лелос" в Мадриде сыграют с командой Испании.