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Футбол. РПЛ. Динамо - Сочи

"Динамо" Москва – "Тамбов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1031)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210307/251094582/Dinamo-Moskva--Tambov-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Динамо" Москва и "Тамбов"

Вторую часть чемпионата "динамовцы" Москвы начали уверенной выездной победой над "Ахматом" 2:1. Этой победой "бело-голубые" прервали серию из двух подряд поражений. С большой долей вероятности можно предположить, что в матче против "Тамбова" столичный клуб продолжит эту серию.

В нынешнем сезоне "Динамо" очень уверенно играет дома – в девяти матчах подопечные Сандро Шварца одержали семь побед при одном поражении и одном ничейном результате. Впечатляет и статистика игры в обороне – всего три пропущенных гола. Это лучший показатель в РПЛ.

В пользу "Динамо" свидетельствует и статистика личных встреч с "Тамбовом". Команды пересекались между собой пять раз, и во всех случаях победу праздновали "динамовцы".

Футбол. РПЛ. Матч Тамбов - Краснодар
© photo: Sputnik / Yulia Chestnova
Футбол. РПЛ. Матч "Тамбов" - "Краснодар"

Что касается "Тамбова", то дела у "волков" обстоят хуже некуда. У команды серьезные финансовые проблемы. В межсезонье даже рассматривался вариант о снятии "Тамбова" с чемпионата, но пока обошлось. Нет ничего удивительного в том, что клуб занимает последнее место в турнирной таблице и шансов на спасение фактически не имеет.

Ставить в предстоящей игре на победу "Динамо" нет никакого смысла – коэффициент всего 1,14. Можно предположить, что хозяева активно сыграют в атаке и отгрузят гостям приличное количество голов. Рискну предположить, что "бело-голубые" сумеют забить в каждом из таймов.

Ставка: "Динамо" забьет в каждом из таймов за 1,74.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1031)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч

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