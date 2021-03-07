Первый спектакль «Лелос» на пиренейских гастролях

Сборная Грузии по регби одержала 16-ю победу кряду на чемпионате Европы - на этот раз над сборной Португалии со счетом 29:16

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби на старте чемпионата Rugby Europe 2021 года одержала запланированную победу с бонусом – 29:16.

По регламенту данного соревнования, команда, одолевшая соперника с преимуществом в три или более попыток, получает дополнительное призовое очко. А поскольку «Лелос» пять раз приземлили мяч в зачетке португальцев и позволили «Лобуш» проделать то же самое лишь раз, то бонус достался именно грузинам.

К тому же португальцы упустили свой бонус (за поражение с разницей в семь очков и менее) уже в «покрасневшее время», т. е. когда на табло истекли 80 положенных минут и игра шла до «первой остановки. Так вот: грузины предприняли мощный финишный штурм зачетного поля, и молодой Торнике Джалагониа сумел-таки прорвать оборону португальцев за счет своих необычайных физических данных, но обо всём по порядку.

photo: Georgian Rugby / FB Регби - матч "Лелос" с португальцами

В победной серии «Лелос» уже 16 матчей

Стоит ли в который раз напоминать читателю, что грузинские регбисты давно переросли уровень данного турнира. Вряд ли сегодня это может быть кому-либо интересно, но все же: сборная Грузии в субботу одержала 16-ю (!) победу подряд в ЧЕ, а последнее её поражение датировано мартом 2017 года (7:8 с Румынией, которую впоследствии наказали (-15 очков) за задействование натурализованных игроков, неудовлетворявших требованиям Rugby Europe).

За то нарушение сборную Румынии лишили чемпионства и назвали победителем первенства-2017 сборную Грузии. Однако «Лелос» отказались от данного титула, великодушно и чисто по-регбийному кодексу объясняя отказ тем, что румыны выиграли у них в честной борьбе.

«Волки» проворнее «Медведей»

Вернемся к теме. 16-я победа подряд – впечатляющее достижение, однако две последние впечатлили не очень.

7 февраля, когда доигрывалось прошлогоднее первенство, Грузия со скрипом одолела Россию, не сумев добыть бонусного очка, однако не дав забрать премию сопернику – 16:7.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Матч по регби между сборными Грузии и России, который завершился со счетом 28:14

По ходу той встречи чувствовалось потенциальное превосходство более именитых и мастеровитых грузин, но тактические ходы наших северных соседей не раз и не два вызвали чуть ли не панику среди поклонников «Лелос». Но в итоге больший опыт и индивидуальное мастерство позволили завершить отложенный матч с более-менее приемлемым счетом.

Португалия же оказалась проворнее «Медведей», и ей просто-напросто не хватило физических кондиций для сопротивления до последних минут. Эти «свечки» за спину грузинам и борьба за высокие мячи на уровне лучших сборных планеты вызвали, мягко говоря, зубную боль у явно более классных гостей. Мало того, «Волки» раз за разом овладевали мячом, заброшенным тем же способом уже в противоположном направлении. И это было большой неожиданностью, поскольку грузинские регбисты в этом компоненте не являются «аутсайдерами».

photo: Georgian Rugby / FB Регби - матч "Лелос" с португальцами

Проблемы с бьющими

И еще один досадный момент – вдруг совершенно неожиданно начали «мазать» наши бьющие. После сверхметкого Меко Квирикашвили какое-то время пенальти и реализации с успехом выполнял Сосо Матиашвили, затем за дело еще более успешно взялся совсем молодой Тедо Абжандадзе, но 6 марта он отдыхал и бить по воротам взялся Гела Апрасидзе, который в этом компоненте выделялся еще с юниорских времен.

Но у Гелы что-то не заладилось, и в самом дебюте матча он промахнулся из несложной позиции. А лидер португальской сборной Самуэл Маркеш напротив – два раза подряд попал, причем однажды – довольно издалека. 6:0. Надо было что-то делать, и грузины наконец сумели организовать фазовую атаку и с первого же раза растянули оборону пиренейцев, завершив этот мини-штурм выверенным пасом Апрасидзе на Мириана Модебадзе, который спокойненько приземлил мяч в зачетке и записал 9-ю попытку на личный счет.

photo: Georgian Rugby / FB Регби - матч "Лелос" с португальцами

И вот тут Гела снова промахнулся, хотя пробивать реализацию пришлось почти с кромки поля. Через некоторое время грузинский мол эдаким ледоколом проник в зачетку, и Джаба Брегвадзе впервые вывел «Лелос» вперед – 10:6. Выполнять реализацию направился уже не Апрасидзе, а Матиашвили, но лучший бомбардир сборной Грузии среди действующих игроков также пробил мимо цели.

В самом конце тайма вингер «Лобуш» Родригу Мата наказал «Лелос» за оплошность в обороне и занес попытку, которую уверенно реализовал тот же Самуэл Маркеш. Кстати, этот 32-летний «Девятый номер» несколько лет провел в «Бриве», где был основным скрам-хавом. Будучи его дублером, Васил Лобжанидзе, наблюдавший за отчетным матчем с трибуны, научился многому полезному и в конце концов отобрал у Маркеша место в стартовом составе, вынудив того перейти в «По».

Фирменный грузинский мол

13:10 – счет, казалось бы, обескураживающий, однако грузины поймали кураж как-раз отстав в счете. Сразу после перерыва Маркеш забил еще один пенальти, уведя свою команду в 6-очковый отрыв, но вот тут-то и заработало главное оружие грузинской сборной – игравший плеймейкером ветеран Лаша Хмаладзе стал раз за разом выбивать мяч в аут на подступах к зачетке Португалии, а следовавший за этим выигрыш коридора превращался в беспощадный, сметающий на своем пути всё и вся, фирменный грузинский мол.

Сначала, когда отличился столб «Стад Франсе» Гиорги Меликидзе, мол дошел до 5-метровой линии, там игра перешла в рак и Меликидзе просто продавил оборону хозяев. 16:15 и пробивать реализацию вновь пошел Сосо, который, к счастью, не промахнулся и окончательно вывел сборную Грузии вперед – 17:16.

photo: Georgian Rugby / FB Регби - матч "Лелос" с португальцами

Минут через 15 очередной грузинский мол прошел много метров, вошел в зачетное поле и вслед за Брегвадзе отличился и второй наш хукер – Шалва Мамукашвили, который, кстати, неделей ранее прервал контракт с английским «Лестером». Матиашвили промазал во второй раз, но это было уже не так болезненно, как в начале матча, поскольку сборная Грузии уже без труда прогибала оборону хозяев и было ясно, что «физика» в конце концов скажет свое решающее слово.

«Физика» сказала своё решающее слово

Так и произошло – португальцы стали явно сдавать, нарушали правила игры раз за разом, но «Лелос» всякий раз отказывались от пробития пенальти, продолжая играть на попытку. Их настойчивость была вознаграждена, когда время было уже за 80 минут – штурм зачетки практически индивидуально завершил №8 сборной Грузии. Торнике Джалагониа еще раз доказал, что в 2018 году на чемпионате мира U20 вовсе не зря был включен в официальную символическую сборную турнира. 22-летний форвард, блестяще проведший весь матч, подхватил «дыню» и при росте чуть ли не в два метра проявил завидную ловкость, продравшись-просочившись сквозь преграду из шести рук трех человек. Мяч был приземлен около штанги, и Сосо не составило труда реализовать эффектную попытку Джалагониа – 29:16.

photo: Georgian Rugby / FB Регби - матч "Лелос" с португальцами

Из Лиссабона, самой западной европейской столицы, «Лелос» переедут немного южнее и восточнее – в Мадрид. Rugby Europe изменил дату испано-грузинского противостояния, назначив его на воскресенье, 14 марта. Начало в 15:45 по тбилисскому времени.

P. S. До матча в Португалии в Сочи состоялся поединок между сборными России и Румынии. Победили хозяева – 18:13, а гостям пришлось довольствоваться лишь утешительным бонусом.