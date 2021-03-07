21:06 07 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск
Чемпионат по лыжным гонкам среди инвалидов-колясочников

Команда из Гори стала победительницей чемпионата по лыжным гонкам среди военных с ОВЗ

photo: Gori Municipality City Hall / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спорт в Грузии (1102)
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/07/251098930.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210307/251098977/Komanda-iz-Gori-stala-pobeditelnitsey-chempionata-po-lyzhnym-gonkam-sredi-voennykh-s-OVZ.html

Около 30 военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе миротворческих миссий и военных конфликтов, продемонстрировали завидную волю жить полноценной жизнью

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Команда из Гори стала победительницей чемпионата по лыжным гонкам среди колясочников, который завершился в Бакуриани (регион Самцхе Джавахети), сообщает мэрия Горийского муниципалитета.

Грузинские военные на Invictus Games в Канаде
FB / Ministry of Defence of Georgia
Военные из Грузии взяли золото на организованных принцем Гарри играх

Чемпионат в этом году прошел во второй раз. В нем приняли участие около 30 военных, раненных в ходе миротворческих миссий и военных конфликтов.

Первое место заняла команда военнослужащего Вепхвии Гелашвили из Гори. В личном первенстве представители Шида Картли заняли второе место. Отличился Реваз Горгадзе.

Победители были награждены денежными призами, медалями и дипломами.

Спортивный турнир прошел в рамках проекта "Активная жизнь - моя стихия", который направлен на создание равных условий в обществе для людей с ограниченными возможностями.

Темы:
Спорт в Грузии (1102)
Теги:
Бакуриани, спорт, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Молодежь на акции против ковид-ограничений. Люди в масках
Лица в масках: молодежь в Тбилиси требует отменить комендантский час - фото
У резиденции Иванишвили прошла акция с требованием отставки премьера Грузии - видео
У резиденции Иванишвили прошла акция с требованием отставки премьера Грузии - видео
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться