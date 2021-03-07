Команда из Гори стала победительницей чемпионата по лыжным гонкам среди военных с ОВЗ

Около 30 военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе миротворческих миссий и военных конфликтов, продемонстрировали завидную волю жить полноценной жизнью

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Команда из Гори стала победительницей чемпионата по лыжным гонкам среди колясочников, который завершился в Бакуриани (регион Самцхе Джавахети), сообщает мэрия Горийского муниципалитета.

Чемпионат в этом году прошел во второй раз. В нем приняли участие около 30 военных, раненных в ходе миротворческих миссий и военных конфликтов.

Первое место заняла команда военнослужащего Вепхвии Гелашвили из Гори. В личном первенстве представители Шида Картли заняли второе место. Отличился Реваз Горгадзе.

Победители были награждены денежными призами, медалями и дипломами.

Спортивный турнир прошел в рамках проекта "Активная жизнь - моя стихия", который направлен на создание равных условий в обществе для людей с ограниченными возможностями.