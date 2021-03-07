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Футбол. РПЛ. Матч Локомотив — Химки

"Арсенал" - "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1032)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Арсенал" Тула и "Локомотив" Москва

Тульский "Арсенал" продолжает падение в турнирной таблице РПЛ, которое у "канониров" началось еще в прошлом году. Подопечные Дмитрия Парфенова не могут победить в девяти матчах подряд - семь поражений при двух ничьих. Более того, в чемпионате "Арсенал" не может забить уже в шести играх подряд.

При этом вторую часть сезона тульская команда начала с сенсационной победы над "Зенитом" в Кубке России (2:1). Этот результат настроил болельщиков на позитивные эмоции, но в последовавшем матче РПЛ "Сочи" просто сравнял "Арсенал" с газоном, победив 4:0.

Затянувшаяся череда неудачных результатов привела к тому, что "канониры" уже находятся в зоне прямого вылета – на предпоследнем месте. В XX турах "Арсенал" набрал всего 13 очков.

Футбол. РПЛ. Матч Арсенал — Спартак
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Футбол. РПЛ. Матч "Арсенал" — "Спартак"

Первую часть чемпионата "Локомотив" завершил двумя крупными поражениями. Сначала "железнодорожники" уступили "Краснодару" (0:5), а потом и "Химкам" (2:3).

Зимний перерыв в РПЛ пошел "Локомотиву" на пользу. Николич провел неплохую работу на сборах, и весеннюю часть сезона московский клуб начал с двух побед – в Кубке страны над "Тамбовом" (3:0), а в премьер-лиге обыграл ЦСКА в столичном дерби (2:0). Тем не менее, несмотря на две "сухие" победы, остается необъяснимое ощущение того, что "Локомотив" еще сыроват и далек от идеальной формы.

Переходя к прогнозу, предположу, что в предстоящей игре команды обменяются забитыми голами. Во-первых, "Арсенал" выиграл у "Локомотива" три последних домашних матча на "ноль" (4:0, 2:0, 2:0). Во-вторых, "канониры" загнали себя в такое положение, что им уже кровь из носу необходимо набирать очки, а значит – забивать. В-третьих, оборона тульского клуба – самая худшая в РПЛ. С трудом верится, что "железнодорожники" уедут из Тулы без забитого гола.

Ставка: обе команды забьют за 1,94.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1032)
Теги:
прогноз на футбольный матч, Чемпионат России по футболу, ФК "Локомотив", ФК "Арсенал" Тула

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