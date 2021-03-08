"Рубин" - "Зенит": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программу XXI тура чемпионата России по футболу завершит матч в Казани, где местный "Рубин" примет питерский "Зенит". В первом круге подопечные Леонида Слуцкого обыграли действующего чемпиона на выезде 2:1. Повторить результат будет довольно непросто.

В первую очередь это связано с тем, что у "Рубина" есть серьезные кадровые потери. Из-за дисквалификации на поле не выйдут Абильдгор, Шатов и Бегич. Меркулов и Хван Ин-Бом по-прежнему травмированы. Все эти игроки являются ключевыми с точки зрения построения игры "Рубина". Да, в строю два основных футболиста атакующей линии – Деспотович и Кварацхелия. Но, думаю, только этого будет недостаточно для того, чтобы обыграть "Зенит".

© photo: Sputnik / Alexey Danichev Футбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Уфа"

Подопечные Семака в прошлом туре немного удивили, сыграв дома вничью с "Ростовом" (2:2). "Зенит" был в большинстве, вел 2:1, но слишком рано уверовал в свою победу и в некоторых моментах просто валял дурака на поле. В итоге чемпион был наказан за свою расточительность – на 89-й минуте Соу принес гостям ничью и отнял у "Зенита" два очка.

Уверен, Семак провел воспитательную работу со своими подопечными и сделает все возможное, чтобы в предстоящей игре не повторить ошибки недельной давности. К тому же ЦСКА и "Спартак" уже достаточно близко и для комфортного преимущества "Зениту" необходимо увеличивать отрыв.

И все же брать чистую победу гостей я не рискну. "Рубин" не может обыграть на своем поле "Зенит" с 2013 года. Безусловно, казанский клуб полон решимости прервать эту затянувшуюся серию. Так что с мотивацией у "Рубина", даже несмотря на кадровые проблемы, все будет в полном порядке. Свой выбор я остановлю на том, что "Зенит" забьет один или два гола.

Ставка: "Зенит" забьет один или два гола за 1,66.