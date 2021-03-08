Грузинские дзюдоисты остались без медалей на турнире в Ташкенте

В общей сложности на турнир в Ташкенте были заявлены 11 грузинских дзюдоистов – восемь мужчин и три женщины

ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии не смогли завоевать ни одной медали на турнире из серии "Большой шлем", завершившимся в Ташкенте.

В заключительный день соревнований Грузию представляли шесть спортсменов – четыре мужчины и две женщины. Самый реальный шанс побороться за медаль был у Ушанги Маргиани (-90 кг), но в репешаже грузин уступил Шермухаммаду Джандрееву из Узбекистана.

Победителем в общекомандном медальном зачете среди мужчин стала сборная Японии, дзюдоисты которой завоевали три золотых и одну бронзовую медали.

Стоит отметить, что на "Большом шлеме" в Ташкенте грузинская команда была представлена неосновным составом. Лидеры сборной, а также те дзюдоисты, которые принимали участие на недавнем турнире в Тель-Авиве, получили дополнительный отдых от тренерского штаба сборной.

В общей сложности на турнир в Ташкенте были заявлены 11 грузинских дзюдоистов – восемь мужчин и три женщины.

Следующий турнир из серии "Большой шлем", в котором сборная Грузии будет представлена сильнейшим составом, пройдет в Тбилиси с 26 по 28 марта. На данный момент заявку для участия в соревнованиях подали 378 дзюдоистов из 69 стран мира.