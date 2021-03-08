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Футбол. Лига Европы. Матч Краснодар - Боруссия (Дортмунд)

"Боруссия" Дортмунд – "Севилья": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1034)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Боруссия" Дортмунд – "Севилья"

ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Три недели назад дортмундская "Боруссия" обыграла в Испании "Севилью" 3:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Это более чем существенная заявка на выход в следующий раунд турнира. В домашней игре "шмелям" надо очень сильно постараться, чтобы растранжирить добытое в первой игре преимущество.

После матча с "Севильей" подопечные Эдина Терзича провели четыре встречи, три из которых выиграли всухую. Единственная осечка случилась в последнем туре "бундеслиги", когда "Боруссия" уступила "Баварии" 2:4. При чем к девятой минуте "шмели" вели 2:0, благодаря дублю Эрлинга Холанда, но у "Баварии" есть Роберт Левандовский. Польский нападающий переплюнул своего норвежского коллегу, оформив хет-трик.

Что касается "Севильи", то команда Лопетеги в последнее время испытывает определенный кризис. После неудачи в матче с "Боруссией", "нервионцы" дважды проиграли "Барселоне" (0:2 в чемпионате и 0:3 в Кубке страны), а в последнем туре "примеры" более чем неожиданно уступили на выезде скромному "Эльче" (1:2). Три поражения подряд – это не лучший эмоциональный фон для ответной игры с "Боруссией".

Футбол. Лига чемпионов. Матч Краснодар – Севилья
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Футбол. Лига чемпионов. Матч "Краснодар" – "Севилья"

Перед испанским клубом стоит архисложная задача – в Дортмунде им надо побеждать минимум с разницей в два мяча. Учитывая, что в трех последних играх "Севилья" забила всего один гол, в такое развитие событий верится с трудом. И все же не думаю, что гости предстанут перед нами совершенно безвольной командой. Им больше ничего не остается, как искать счастье у чужих ворот, и чем раньше они смогут забить, если смогут, то тем больше шансов у них будет на общий успех.

Исходя из всего вышесказанного я предложу немного рискованную ставку – гол "Севильи" в первом тайме. Если до перерыва испанцы не сумеют забить, думаю, во втором тайме им будет совершенно нечего ловить и матч превратится в формальность.

Ставка: "Севилья" забьет в первом тайме за 1,95.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1034)

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