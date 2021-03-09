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Фемида - богиня правосудия

Грузинский бизнесмен пытается отсудить у голландского футбольного клуба два миллиона евро

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210309/251112015/Gruzinskiy-biznesmen-pytaetsya-otsudit-u-gollandskogo-futbolnogo-kluba-dva-milliona-evro.html

Процесс по делу Жордания против "Ден Босх" должен состояться сегодня в Нидерландах. Денежные претензии к грузинскому бизнесмену имеет и футбольный клуб

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сын одной из самых красивых женщин Грузии, дизайнера Маки Асатиани бизнесмен Кахи Жордания судится с голландским футбольным клубом "Ден Босх".

Судебный процесс назначен на сегодня, пишет местное спортивное издание Оmroepbrabant.

Грузинский футболист Гурам Кашия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Кахи Жордания приобрел "Ден Босх" в 2018 году. Планы грузинского бизнесмена были грандиозными, однако их не удалось воплотить в реальность, отмечает издание.

Королевский футбольный Союз Нидерландов – KNVB – заподозрил грузина в отмывании денег и не зажег ему "зеленый свет" для осуществления замыслов.

Теперь Кахи Жордания пытается отсудить у клуба два миллиона евро или заполучить его в собственность. В свою очередь и "Ден Босх" хочет урвать у Жордания деньги. Правда, речь идет о более скромной сумме – о нескольких сотнях тысяч евро.

"Ден Босх" – профессиональный футбольный клуб из города Хертогенбос. Выступает в Первом дивизионе. В прошлом сезоне клуб занял 11 место и ухудшил свои показатели.

Судебный процесс Жордания против "Ден Босх" должен состояться сегодня.

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