Союз регби Грузии в очередной раз попытается выбрать президента

В спортивной организации два противоборствующих лагеря, каждый из которых хочет видеть в кресле президента своего ставленника, и именно по этой причине Союзу вот уже сколько времени не удается провести съезд

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Очередная попытка выбрать президента Союза регби Грузии будет предпринята 10 марта.

Перед съездом министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии призывает все стороны воздержаться от деструктивных действий и сохранить достоинство регбийной семьи.

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"Министерство всегда призывает все спортивные организации в случае возникновения противостояния действовать только в рамках закона. Любое противостояние противоречит как принципам спорта, так и закону", - говорится в заявлении министерства.

Между тем, Союз регби Грузии направил заявление в МВД с просьбой обеспечить безопасность завтрашнего съезда, который состоится в выставочном центре Expo Georgia.

"Исходя из последних событий, деструктивных действий и заявлений одной конкретной группы, мы призываем их оставаться в правовом пространстве. Воздержитесь от деструктивных действий и дайте Союзу регби Грузии возможность провести законно назначенное собрание (съезд) реальных членов Союза, чтобы не запятнать этими действиями имя грузинского регби", - говорится в заявлении Союза.

Съезд СРГ должен был состояться 24 февраля 2021 года, однако был перенесен из-за отсутствия кворума.

30 декабря президентом Союза регби Грузии бы избран Ираклий Абусаридзе. Однако Агентство гражданского реестра отказало Абусаридзе в регистрации, сославшись на неверные сроки проведения выборов.

Согласно уставу Союза, следующее собрание должно проводиться не позднее, чем через 30 дней после первого. Однако повторное собрание состоялось через 10 месяцев, что и стало одной из причин отказа Ираклию Абусеридзе в регистрации президентом СРГ.

Сторонники Ираклия Абусеридзе активно протестуют против такого решения и всеми силами пытаются помешать избранию президентом союза другой кандидатуры. Они утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" вмешивается во внутренние дела Союза регби и пытается избрать на пост президента своего человека.