Сборная России по футзалу сохраняет лидерство в группе с грузинским футболистами

Завтра, 10 марта, сборные Грузии и Армении встретятся в Ереване. Эти команды уже встречались 5 марта в Тбилиси, где хозяева победили со счетом 5:0

ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Сборная России по футзалу обыграла команду Франции в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2022.

Встреча группы 2, прошедшая в Щелково, завершилась со счетом 5:1 в пользу россиян, в составе которых голы забили Сергей Абрамов (13-я минута), Ришат Котляров (29 и 38), Андрей Афанасьев (32) и Даниил Давыдов (39). У проигравших отличился Микаэль Де Са Андраде (13).

Российская команда, ранее выигравшая у французов на выезде (3:2), одержала четыре победы в четырех матчах и лидирует в группе с 12 очками. Второй идет команда Грузии (4 очка после трех матчей), французы (2 очка после четырех игр) - третьи, сборная Армении (1 очко после трех игр) - последняя. Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Завтра, 10 марта, сборные Грузии и Армении встретятся в Ереване. Эти команды уже встречались 5 марта в Тбилиси, где хозяева победили со счетом 5:0.

Сборная Грузии по футзалу уступила России в отборочном матче ЕВРО-2022 >>

В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту, в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.