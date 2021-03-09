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Матч по футзалу между сборными Грузии и России

Сборная России по футзалу сохраняет лидерство в группе с грузинским футболистами

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (187)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210309/251118925/Sbornaya-Rossii-po-futzalu-sokhranyaet-liderstvo-v-gruppe-s-gruzinskim-futbolistami.html

Завтра, 10 марта, сборные Грузии и Армении встретятся в Ереване. Эти команды уже встречались 5 марта в Тбилиси, где хозяева победили со счетом 5:0

ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Сборная России по футзалу обыграла команду Франции в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2022.

Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Сборная Грузии по футзалу разгромила команду Армении в Тбилиси

Встреча группы 2, прошедшая в Щелково, завершилась со счетом 5:1 в пользу россиян, в составе которых голы забили Сергей Абрамов (13-я минута), Ришат Котляров (29 и 38), Андрей Афанасьев (32) и Даниил Давыдов (39). У проигравших отличился Микаэль Де Са Андраде (13).

Российская команда, ранее выигравшая у французов на выезде (3:2), одержала четыре победы в четырех матчах и лидирует в группе с 12 очками. Второй идет команда Грузии (4 очка после трех матчей), французы (2 очка после четырех игр) - третьи, сборная Армении (1 очко после трех игр) - последняя. Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Завтра, 10 марта, сборные Грузии и Армении встретятся в Ереване. Эти команды уже встречались 5 марта в Тбилиси, где хозяева победили со счетом 5:0.

Сборная Грузии по футзалу уступила России в отборочном матче ЕВРО-2022 >>

В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту, в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (187)
Теги:
Сборная Грузии по футзалу, Россия

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