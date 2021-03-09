Действующий чемпион Грузии по футболу потерпел первое поражение в сезоне

На данный момент только "Дила" имеет стопроцентный показатель – клуб из Гори одержал победы в двух стартовых матчах чемпионата

ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу – "Динамо" Тбилиси, потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Национальной лиги, проиграв в третьем туре вице-чемпиону страны – "Динамо" Батуми 0:1.

Единственный гол во встрече был забит на 66 минуте. Его автором стал Гиули Манджгаладзе, великолепно пробивший из-за пределов штрафной площади.

Благодаря этой победе динамовцы Батуми возглавили турнирную таблицу чемпионата. В трех матчах Национальной лиги черноморский клуб набрал семь очков, одержав две победы и сыграв вничью.

Что касается "Динамо" Тбилиси, то пока подопечные Георгия Немсадзе на третьем месте с четырьмя очками. По итогам отчетного тура, который еще не сыгран до конца, столичный клуб могут обойти сразу несколько клубов.

На данный момент только "Дила" имеет стопроцентный показатель – клуб из Гори одержал победы в двух стартовых матчах чемпионата. В отчетном туре "Дила" на своем поле примет тбилисский "Локомотив".