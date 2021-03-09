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Футбол. Динамо Тбилиси - Дила Гори

Действующий чемпион Грузии по футболу потерпел первое поражение в сезоне

photo : FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (176)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210309/251119891/Deystvuyuschiy-chempion-Gruzii-po-futbolu-poterpel-pervoe-porazhenie-v-sezone.html

На данный момент только "Дила" имеет стопроцентный показатель – клуб из Гори одержал победы в двух стартовых матчах чемпионата

ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу – "Динамо" Тбилиси, потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Национальной лиги, проиграв в третьем туре вице-чемпиону страны – "Динамо" Батуми 0:1.

Единственный гол во встрече был забит на 66 минуте. Его автором стал Гиули Манджгаладзе, великолепно пробивший из-за пределов штрафной площади.

Матч чемпионата Грузии по футболу между Динамо Тбилиси и Торпедо Кутаиси
photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
"Динамо" Тбилиси одержало первую победу в чемпионате Грузии по футболу

Благодаря этой победе динамовцы Батуми возглавили турнирную таблицу чемпионата. В трех матчах Национальной лиги черноморский клуб набрал семь очков, одержав две победы и сыграв вничью.

Что касается "Динамо" Тбилиси, то пока подопечные Георгия Немсадзе на третьем месте с четырьмя очками. По итогам отчетного тура, который еще не сыгран до конца, столичный клуб могут обойти сразу несколько клубов.

На данный момент только "Дила" имеет стопроцентный показатель – клуб из Гори одержал победы в двух стартовых матчах чемпионата. В отчетном туре "Дила" на своем поле примет тбилисский "Локомотив".

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (176)
Теги:
ФК "Динамо" Тбилиси, ФК "Динамо" Батуми, ФК "Дила", Чемпионат Грузии по футболу, футбол

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