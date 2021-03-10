Союз регби Грузии проводит съезд – на месте мобилизована полиция

У выставочного центра Expo Georgia, где должен состояться съезд Союза регби, уже напряженность – помимо делегатов сюда начали стекаться и болельщики

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Усиленные наряды полиции мобилизованы в Тбилиси у выставочного центра Expo Georgia, где через час на съезде организации должны состояться выборы президента Союза регби Грузии, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

К 11-му павильону Expo Georgia, где должен состояться съезд, постепенно прибывают делегаты, а поодаль собираются болельщики и журналисты.

Учитывая напряженность внутри Союза регби, руководство организации заранее обратилось в МВД Грузии с просьбой обеспечить порядок и безопасность во время работы съезда.

К конструктивным действиям и следованию нормам закона регбистов призвало накануне и Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Выборы президента Союза должны были состояться 24 февраля, однако из-за отсутствия кворума были перенесены на 10 марта. Единственным кандидатом на пост был зарегистрирован бизнесмен Иосиф Ткемаладзе.

Часть членов правления отказывается принимать участие в выборах, так как полагают, что уже выбрали легитимного президента 30 декабря 2020 года, и им стал ветеран регби Ираклий Абусеридзе.

Впрочем, публичный реестр отказал последнему в регистрации, сославшись на нарушение сроков проведения выборов.

Согласно уставу Союза, следующее собрание должно проводиться не позднее чем через 30 дней после первого. Однако повторное собрание состоялось через 10 месяцев, что и стало одной из причин отказа Ираклию Абусеридзе в регистрации президентом СРГ.

Сторонники Ираклия Абусеридзе активно протестуют против такого решения и всеми силами пытаются помешать избранию президентом союза другой кандидатуры. Они утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" вмешивается во внутренние дела Союза регби и пытается избрать на пост президента своего человека.