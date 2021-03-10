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Сборная Грузии по регби

Схема атаки: как сборная Грузии по регби готовится к матчу против Испании

photo: Georgian Rugby / FB
Спорт
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К матчу против Испании сборная Грузии готовится в Лиссабоне, в Мадрид команда отправится 12 марта

ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби продолжает подготовку к матчу Кубка европейских наций против Испании, который состоится 14 марта в Мадриде. Главный тренер "лелос" Леван Маисашвили прокомментировал пресс-службе Союза регби Грузии процесс подготовки.

"Мы работаем над погрешностями, возникшими в матче с Португалией. Это проблема дисциплины при игре в обороне, работа ногами и воздушные единоборства. В прошлом матче игроки выполнили несколько тактически неудачных ударов, из-за чего мы оказались под давлением. Необходимо поработать над схемой атаки. В матче с испанцами мы покажем прагматичную игру и только тогда, когда добьемся солидного перевеса, позволим определенные эксперименты", – сказал Маисашвили.

Наставник "лелос" также отметил, что в команде нет травмированных. По словам Маисашвили, только у двоих игроков есть небольшие повреждения, но к концу недели они должны полностью восстановиться.

"Нам неплохо знакома манера игры Испании. Они быстро возвращаются в защиту и стараются лишить соперника пространства. Но в этой тактике есть и минусы – в их построении появляются бреши и мы постараемся использовать этот фактор в свою пользу. Самое главное, что мы предложим нашему сопернику", – так прокомментировал Маисашвили игру сборной Испании.

Стоит отметить, что к матчу против Испании сборная Грузии готовится в Лиссабоне. В Мадрид наша команда отправится в пятницу, 12 марта.

Сборные Грузии и Испании встречались между собой 21 раз. В 17 матчах победу праздновали "лелос", трижды сильнее были испанцы и только однажды соперники расписали мировую.

В первом туре нынешнего розыгрыша Кубка европейских наций сборная Испании не играла, а грузинские регбисты победили Португалию с бонусным очком (29:16).

Матч между сборными Испании и Грузии пройдет 14 марта в Мадриде и начнется в 15:45 по тбилисскому времени.

Темы:
Регби в Грузии становится национальным видом спорта (26)
Теги:
Сборная Грузии по регби, Грузия, регби

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