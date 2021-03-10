"Славия" – "Глазго Рейнджерс": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Пражская "Славия" стала автором одной из самых громких сенсаций в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Чешский клуб выбил из турнира английский "Лестер", победив по сумме двух матчей 2:0. Удивительно то, что "Лестер", имеющий отличную результативность в АПЛ, за 180 минут так и не сумел поразить ворота чешского клуба.

После победы над "лисами" "Славия" провела три матча и во всех трех одержала победу. Особняком стоит разгром "Карловы Вары" 10:3 в Кубке Чехии. В двух матчах чемпионата "красно-белые" тоже не отсиживались в обороне: "Словацко" обыграли 3:2, а "Баник" – 2:1.

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin Игроки "Славии" после окончания матча группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19

В 1/8 финала ЛЕ "Славии" вновь достался представитель британского футбола – шотландский "Глазго Рейнджерс". Подопечные Стивена Джеррарда сейчас пребывают в эйфории – в минувшие выходные "Рейнджерс" впервые за последние 10 лет стал чемпионом Шотландии. Сами понимаете – эмоциональный фон у "джерс" сейчас зашкаливает.

Что касается первого раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, то "Рейнджерс" не испытал никаких проблем в матчах с бельгийским "Антверпеном". На выезде шотландцы победили 4:3, а на родном "Айброксе" – 5:2.

Как мы видим, матчи с участием "Славии" и "Рейнджерс" богаты на события. Чехи зажигают у себя на родине, а шотландцы – в ЛЕ. Я почти уверен, что в предстоящей игре болельщикам тоже не придется скучать. Скорее всего, судьба противостояния решится уже в Глазго, но для этого "Рейнджерс" надо забивать на выезде. В тренерском штабе "Славии" тоже прекрасно понимают, что любая команда, приезжающая даже на пустой "Айброкс", находится под колоссальным давлением. Поэтому в домашней игре пражский клуб просто обязан выложиться по максимуму. Тем более, что оборона гостей не является монолитной. Жду в первой игре обмена голами.

Ставка: обе забьют за 1,82.